Nowy Opel Astra Sports Tourer. Premiera niemieckiego kombi

Nowy Opel Astra Sports Tourer pokazał właśnie swoją twarz. Co można powiedzieć o tej premierze? Zbyt wielu tajemnic w niej nie było.

Nowy Opel Astra Sports Tourer, czyli Astra ale dłuższa

Sports Tourer to druga wersja nadwoziowa nowej Astry. Ze stylistycznego punktu widzenia ciężko o duże zaskoczenie. To nadal Opel, jednak z rozciągniętą tylną częścią nadwozia. Auto stawia zatem na zestaw ostrych linii i pas przedni wykonany w zgodzie z filozofią Vizor. Wymiary nadwozia nowej Astry Sports Tourer to 4642 x 1860 x 1480 mm (dł. x szer. x wys.) przy progu bagażnika znajdującym się na wysokości około 600 mm. Nowy Opel Astra Sports Tourer może się pochwalić też np. wyjątkowo krótkim przednim zwisem (60 mm mniej niż u poprzednika) oraz rozstawem osi sięgającym 2732 mm (to o 70 mm więcej niż u poprzednika i 57 mm więcej niż w hatchbacku).

Nowa Astra Sports Tourer ma 608-litrowy bagażnik

W ustawieniu bazowym bagażnik auta oferuje 608 litrów pojemności użytecznej. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń załadunkowa rośnie do 1634 litrów. Nawet w wersji hybrydowej plug‑in z litowo-jonowym akumulatorem pod podłogą ustawny bagażnik ma odpowiednio ponad 548 lub 1574 litrów pojemności.

Nowy Opel Astra Sports Tourer i Intelli-Space

W modelach spalinowych kierowca ma do dyspozycji opcjonalną, ruchomą podłogę Intelli-Space. Jej położenie można łatwo regulować jedną ręką, zmieniając wysokość lub blokując pod kątem 45 stopni. A to nie koniec, bo Intelli-Space sprawia, że np. zestaw naprawczy i apteczkę pierwszej pomocy umieszczono w sprytnych schowkach dostępnych zarówno z bagażnika, jak i z tylnego siedzenia. To oznacza, że kierowca ma do nich dostęp nawet po załadowaniu kufra.

Technologia w nowej Astrze Sports Tourer:

w pełni cyfrowy Pure Panel na konsoli centralnej z interfejsem HMI,

nowe reflektory pikselowe Intelli-Lux LED składający się ze 168 elementów LED,

przednie fotele mają certyfikat niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców (Aktion Gesunder Rücken e.V. – AGR),

wyświetlacz projekcyjny Intelli-HUD,

system wykrywania rąk na kierownicy Intelli-Drive 2.0.

Nowy Opel Astra Sports Tourer – paleta silnikowa:

Nowy Opel Astra Sports Tourer to szeroka paleta nowoczesnych układów napędowych. W ofercie pojawią się motory benzynowe i wysokoprężne o mocach od 110 do 130 koni mechanicznych, 225-konna hybryda plug-in oraz w dalszej perspektywie czasowej również napęd w pełni elektryczny.

Nowa Astra Sports Tourer jest uniwersalnym modelem na nowe czasy – zelektryfikowana, cyfrowa i zaprojektowana, by wzbudzać emocje. Tak właśnie łączymy naszą długą tradycję w segmencie kompaktowych kombi z najnowszymi innowacjami, takimi jak technologia hybrydy plug‑in. Jesteśmy pewni, że fantastycznie wyglądająca Sports Tourer przysporzy marce Opel nowych klientów. – mówi dyrektor generalny firmy Opel, Uwe Hochgeschurtz.