Pierwszy elektryk Toyoty? Oto bZ4X. Co o nim wiadomo?

Pierwszy elektryk Toyoty właśnie pokazał swoje oblicze. Auto jest rewolucyjne, bo otwiera gamę beyond Zero, a do tego powstał z myślą o e-napędzie.

Toyota bZ4X: trochę pierwszy i z pewnością elektryk

Toyota bZ4X oczywiście nie do końca jest pierwszym elektrykiem marki. Powód? Firma sprzedawała już czyste e-pojazdy na rynku japońskim czy niedawno wprowadziła do oferty e-vana, a do tego warto wspomnieć chociażby o napędzie wodorowym, który również opiera się na silnikach elektrycznych. To jednak pierwszy pojazd Toyoty, który w stu procentach powstał z myślą o napędzie elektrycznym. Stąd otwiera w ofercie marki nową gamę o nazwie bZ – beyond Zero. A to nie jedyne litery w nazwie, które warto rozwinąć. Bo kluczowa jest też dalsza część oznaczenia. 4X wskazuje na SUV-a z napędem na cztery koła!

Stylizacja to jedno. Ważniejsza jest platforma Toyoty bZ4X

Stylizacja Toyoty bZ4X jest kwestią gustu. Dwie rzeczy są jednak pewne. SUV prezentuje się muskularnie i nowocześnie. A do tego ma elektryczną platformę zgodną z architekturą e-TNGA, która pozwoliła na schowanie baterii w podłodze i zapewnienie autu idealnego rozkładu mas. Rozmiar auta? bZ4X będzie o 85 mm niższy i nieco krótszy od modelu RAV4. W tym samym czasie zaoferuje aż o 160 mm większy rozstaw osi. Wnętrze z kolei jest niezwykle proste i chciałoby się powiedzieć czyste stylistycznie. Konsola została zdominowana przez absurdalnej wręcz wielkości ekran dotykowy. Za tylnymi fotelami inżynierowie wygospodarowali 452-litrowy bagażnik.

Toyota bZ4X: napęd, zasięg i ładowanie

Toyota bZ4X z napędem FWD będzie napędzana 204-konnym elektrykiem. Motor zaoferuje 265 Nm momentu obrotowego. Wersja AWD zagwarantuje 217 koni i 336 Nm. Dodatkowo będzie w stanie przyspieszyć do pierwszej setki w 7,7 sekundy. Elementem układu napędowego stanie się bateria litowo-jonowa o pojemności 71,4 kWh. Ma oferować zasięg wynoszący ponad 450 km, a do tego wyjątkową trwałość. Testy baterii wykazały zachowanie 90 proc. pojemności po 10 latach, a wszystko dzięki innowacyjnemu systemowi zarządzania energią. Akumulator będzie można ładować z mocą wynoszącą nawet 150 kW.

Proces ładowania będzie wspomagać też dach z bateriami słonecznymi. Wybór opcjonalnego wyposażenia ma pozwolić na zgromadzenie każdego roku energii potrzebnej do pokonania nawet 1800 km.

Toyota bZ4X może nie mieć... kolumny kierowniczej!

Ważną innowacją, którą z czasem Toyota chce wprowadzić w modelu bZ4X jest układ kierowniczy typu steer-by-wire. One Motion Grip oznacza, że nie ma klasycznej kierownicy i kolumny kierowniczej. Pojawia się wolant, który za pomocą kabli komunikuje się z kołami. To zwiększa ilość miejsca w kabinie i poprawia szybkość reakcji na ruchy "kierownicą". Co więcej, do osiągnięcia skrajnych położeń kół wystarczy obrót wolantu o 150 stopni.

Europejska premiera Toyoty bZ4X odbędzie się 2 grudnia 2021 roku.