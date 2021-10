Toyota Aygo X. Japończycy potwierdzili nowego crossovera

Toyota Aygo X to unikalny model w segmencie A. Auto powstało na platformie GA-B TNGA z myślą o Europie. Premiera w listopadzie 2021 roku.

Toyota Aygo X – litera X to nawiązanie

Toyota szykuje nowego crossovera. I będzie to model jeszcze bardziej miejski niż Yaris Cross. W sprzedaży pojawi się Aygo X – co oznacza kolonizowanie podwyższonych nadwozi w segmencie A. Litera X to zarówno symbol „cross” oznaczający crossovera, jak i nawiązanie do znaku X wkomponowanego w przedni pas AYGO aktualnej, drugiej generacji.

Toyota Aygo X powstała z myślą o Europie!

Aygo X – identycznie jak Yaris Cross – powstała siłami własnymi Toyota Motor Europe. Europejski zespół marki pracował zarówno nad projektem nadwozia, jak i planowaniem wnętrza czy projektem konstrukcji. Dzięki temu samochód powstał z myślą o Europejczykach i jest skrojony pod ich gust. Auto powstanie na platformie GA-B w architekturze TNGA. Wcześniej na tej samej platformie powstał Yaris i Yaris Cross.

Toyota Aygo X zostanie zaprezentowana w listopadzie 2021 roku. Auto będzie produkowane w Kolinie w Czechach w zakładzie marki.