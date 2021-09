Nowy Multivan T7 pojawił się w cenniku. Ceny od 155 310 zł

Nowy Multivan T7 pojawił się w polskim cenniku marki. Za fabrycznie nowego Volkswagena trzeba zapłacić co najmniej 155 310 zł netto.

Nowy Multivan T7 kosztuje 155 310 zł netto, czyli 191 031 zł brutto. Za tą kwotę kupujący otrzyma klimatyzację z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED, Digital Cockpit Basic, kierownicę multifunkcyjną, radio "Ready 2 Discover" dotykowym ekranem 10-calowym, asystenta utrzymania pasa ruchu i tempomat. W chwili obecnej paleta silników składa się głównie z benzyniaków i hybryd plug-in.

Jakie silniki ma nowy Multivan T7? Tylko benzynowe

Cennik nowego Multivana T7 otwiera motor 1.5 TSI o mocy 136 koni mechanicznych. Oczko wyżej plasuje się jednostka 2.0 TSI dysponująca stadem 204 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o hybrydę, to jest to ta sama jednostka, którą można spotkać w Passacie czy Tiguanie. Układ oparty o benzyniaka 1.4 TSI oferuje 218 koni mocy. Każdy z silników jest parowany z automatyczną skrzynią biegów. Poza tym cennik Multivana T7 to też cztery wersje wyposażenia: Multivan, Life, Style i Energetic.

Nowy Multivan T7, czyli szereg techno-rewolucji

Nowy Volkswagen Multivan został zbudowany na modułowej płycie dla pojazdów z silnikiem montowanym poprzecznie (Modular Transverse Matrix — MQB). To olbrzymi skok dla tego modelu w kategoriach technicznych, szczególnie że może być on napędzany układem hybrydowym typu plug-in. Co stanowi kolejną rewolucję w tym segmencie pojazdów.