Nowy SUV Lexusa, czyli marka sklonuje Yarisa Cross

Nowy SUV Lexusa? Tak, wszystko wskazuje na to, że Japończycy rozbudują gamę aut ze zwiększonym prześwitem. Auto ma bazować na Yarisie Cross.

Nowy SUV a może nowy crossover? Lexus ma pomysł!

Połączenie kapitałowe między Toyotą a Lexusem jest sprawą dość oczywistą. Nie ma się zatem co dziwić, że w momencie w którym Toyota zaczęła mocno promować swój nowy hit sprzedaży - Yarisa Cross, pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że model otrzyma nowe wcielenie. Pojawi się na rynku również jako nowy SUV Lexusa. I choć wszyscy mówią o SUV-ie, prawda jest taka, że to słowo pojawiające się trochę na wyrost. Idąc za Yarisem Cross być może nowy model zaoferuje czteronapęd - jednak elektryczny. A to bardziej postawi go na pozycji małego crossovera.

Nowy SUV Lexusa: napęd i technologia są gotowe

Nowy SUV Lexusa jeżeli dostanie zielone światło, będzie tak naprawdę autem niemalże gotowym. Wykorzysta bowiem dokładnie tą samą technologię, którą oferuje Toyota Yaris Cross. Mowa o hybrydzie opartej o 1.5-litrowego, 3-cylindrowego benzyniaka, dwa silniki elektryczne i napęd AWD-i - czyli układ w dużej mierze produkowany w... Polsce. 116-konna jednostka zapewni optymalną dynamikę, a do tego powinien oferować niskie spalanie. Testowałem tą samą hybrydę - tylko bez AWD-i - w Yarisie i tam zapotrzebowanie na paliwo utrzymywało się nieco powyżej 5 litrów.

Czy nowy SUV Lexusa ma szanse na sukces? Byłby pionierem...

Na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy nowy, miejski crossover Lexusa miałby szansę na rynkowy sukces? I pytanie to jest o tyle zasadnicze, że auto byłoby pierwszym tak małym crossoverem w segmencie premium. Odpowiedź? Mi się wydaje, że to mógłby się okazać strzał w dziesiątkę. Lexus z pewnością postawi na wyrazistą stylizację, a do tego hybrydę. A jako że do tego obecnie panuje moda na zwiększony prześwit, ten zabieg mógłby chwycić i zapewnić Japończykom pozycję lidera w choć jednym segmencie.