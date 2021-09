Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

Toyota Yaris Cross: Polacy ruszyli do salonów?

Toyota pokłada ogromne nadzieje w Yarisie Cross. Przedstawiciele marki liczą na to, że podwyższona wersja hatchbacka segmentu B będzie się sprzedawać równie dobrze, co pierwowzór. A ten jest w Polsce prawdziwym hitem - do tej pory kupiliśmy 222 tys. sztuk tego auta. I choć Toyota Yaris Cross jeszcze oficjalnie nie jest sprzedawana, zainteresowanie kierowców jest ogromne. Możliwość składania wstępnych zamówień została udostępniona 1 czerwca. Od tego momentu do dziś wpłynęło 1867 zamówień na nowego crossovera.

59 proc. zamówionych Toyot Yaris Cross kupią klienci prywatni, przy czym aż 64 proc. aut to bogatsze wersje wyposażenia. 74 proc. zamówień dotyczy hybrydy, a 33 proc. pojazdów będzie korzystać z napędu na cztery koła AWD-i.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross

Nowy Yaris Cross, czyli Easy, Fast, Smart oraz TNGA

Każdy samochód debiutujący na rynku motoryzacyjnym kryje w sobie... filozofię. Przykład? Nowy Yaris Cross stylistycznie powstał w oparciu o koncepcję "Easy, Fast, Smart". To oznacza budowę pojazdu, który będzie towarzyszem codziennych aktywności. Właśnie dlatego Toyota otrzymała wysoko zarysowaną linię okien - nadającą muskularności czy serię dynamicznych linii. Podstawą wszystkich prac stała się oczywiście platforma GA-B pochodząca z serii TNGA.

Większy od Yarisa, przestronniejszy od Yarisa

W porównaniu z Yarisem hatchback Yaris Cross jest o 95 mm wyższy (1 595 mm), 20 mm szerszy (1 765 mm) i 240 mm dłuższy (4 180 mm). Rozstaw kół pozostał niezmieniony (2 560 mm), ale prześwit zwiększył się o 25 mm do 170 mm. Yaric Cross to typowy crossover - siedzi się w nim dość wysoko, co powoduje że pasażerowie mają wystarczającą ilość miejsca na kolana. Poza tym dość dobrze wypada pojemność bagażnika. Standardowo wynosi ona 397 litrów, ale można ją powiększyć nawet do 1097 litrów.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross hybrid - dane techniczne:

Jak pokazują wstępne wyniki sprzedaży, podstawę oferty Toyoty Yaris Cross stanowić będzie układ hybrydowy. Jego serce stanowi 1,5-litrowy silnik z linii Hybrid Dynamic Force. Oferuje on 92 KM i 120 Nm. Jednostka współpracuje z silnikiem (80 KM i 141 Nm) lub silnikami (AWD-i) elektrycznymi. Łaczna moc w tym przypadku to 116 KM. Uzupełnieniem układu napędowego staje się bateria litowo-jonowa - wyjątkowo lekka, bo ważąca tylko 27 kg. Za jej sprawą możliwa jest bezemisyjna jazda przy prędkościach do 130 km/h.

Nowy Yaris Cross 1.5 R3

Alternatywę dla hybrydy stanowi 1,5-litrowy silnik benzynowy. Motor ma 3 cylindry i współpracuje ze skrzynią CVT lub sześciobiegową skrzynią manualną. Moc w tym przypadku sięga 125 KM, a moment obrotowy 153 Nm. Hybrydowy wariant tej jednostki spala średnio około 5 litrów paliwa. Brak elektrycznego wspomagacza oznacza wzrost apetytu na benzynę, ale zaledwie o 1,2 litra.

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross

Czym jest AWD-i w Yarisie Cross?

Napęd AWD-i to nic innego jak dodatkowy, niezależny silnik elektryczny przy tylnej osi. Balans między napędzaniem kół przednich i tylnych jest dostosowywany automatycznie w proporcjach od 100:0 do 40:60 w zależności od warunków na drodze i stylu jazdy kierowcy. Oprócz standardowych trybów jazdy oferuje także tryby „Trail” oraz „Snow”. W wersjach AWD-i modyfikowane jest też tylne zawieszenie - traci standardową belkę skrętną i zyskuje oś wielowahaczową.

Toyota Yaris Cross będzie produkowana w zakładach Toyota Motor Manufacturing France w Valenciennes. Aby to się stało możliwe, marka musiała jednak zmodernizować montownie nakładem 400 milionów euro.