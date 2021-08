Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie w Polsce!

Po wersji hatchback w Polsce debiutuje nowy Peugeot 308 w wersji kombi. Stylizacja? Ta nie stanowi wielkiego zaskoczenia. Raz że stanowi odbicie tego, co znamy z klasycznego 308. Dwa wygląd francuskiego kombi był znany od pewnego czasu. Teraz marka uzupełniła informacje pełnym cennikiem. Co z niego wynika? Za nowego Peugeota 308 SW trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł. Auto jest dostępne w jednym z pięciu pakietów wyposażenia i z jednym z pięciu układów napędowych. Dwa z nich to hybrydy plug-in, dwa motory benzynowe, a jeden korzysta z napędu wysokoprężnego.

Nowy Peugeot 308 SW - wyposażenie standardowe:

Cennik nowego Peugeota 308 SW startuje od wersji Active Pack. W jej ramach kierowca otrzyma m.in. czujniki parkowania z tyłu, system automatycznego hamowania awaryjnego, system aktywnego monitorowania pasa ruchu, automatyczną, dwustrefową klimatyzację, system bezkluczykowego uruchamiania pojazdu, centralny ekran dotykowy 10-calowy, bezprzewodowy interfejs Mirror Screen, Peugeot i-Cockpit z konfigurowalnym wyświetlaczem 10-calowym czy reflektory przednie LED.

Nowy Peugeot 308 SW - cennik:

Nowy Peugeot 308 SW - dane techniczne:

Peugeot 308 SW Hybrid: Hybrid 180 EAT8: 1.6 litra 150 KM + 110 KM el. = 180 KM Hybrid 225 EAT8: 1.6 litra 180 KM + 110 KM el. = 225 KM

Peugeot 308 SW PureTech: PureTech 110 M6: 1.2 litra, 110 KM, 205 Nm, 10,8 s., 5,6 litra PureTech 130 M6: 1.2 litra, 130 KM, 230 Nm, 9,8 s., 5,6 litra PureTech 130 EAT8: 1.2 litra, 130 KM, 230 Nm, 9,9 s., 5,7 litra

Peugeot 308 SW BlueHDi: BlueHDi 130 M6: 1.5 litra, 130 KM, 299 Nm, 10,7 s., 4,4 litra BlueHDi 130 EAT8: 1.5 litra, 130 KM, 300 Nm, 10,9 s., 4,5 litra



