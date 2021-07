Nowy Opel Astra 2021 odsłonił swoją twarz. Niemiecki kompakt otrzymał cyfrowy kokpit, paletę jednostek hybrydowych i nowe reflektory pikselowe.

Nowa Astra jest... ładniejsza i większa!

Nowy Opel Astra 2021 otrzymał wyrazistą stylistykę inspirowaną akcentami użytymi m.in. podczas projektowania Mokki. Ostre załamanie maski i światła do jazdy dziennej z motywem w kształcie skrzydła, a do tego Opel Vizor. Astra też urosła! Opel jest o zaledwie 4,0 mm dłuższy od poprzedniego modelu, mimo wzrostu rozstawu osi do 2675 mm, czyli o dokładnie 13 mm. Pojemność załadunkowa auta sięga 422 litrów.

Nowa Astra to kolejna odsłona legendarnej błyskawicy! To rewelacyjna stylistyka i wiodące w klasie technologie. Zelektryfikowany i wysoce wydajny samochód dla zapewnienia jak najniższych parametrów emisji spalin wyznacza zupełnie nową erę. - powiedział dyrektor generalny firmy Opel, Michael Lohscheller.

Nowy Opel Astra 2021 Nowy Opel Astra 2021. Wyrazisty design i hybrydy

Opel Astra 2021: wyznacznik nowych technologii

Astra 2021 nie ma prostego zadania. Konkurencja w segmencie C jest naprawdę duża. Aby dać autu maksymalnie duże szanse na sukces, Niemcy postawili na nowoczesną technologię. Przykład? Opel ma całkowicie cyfrowy kokpit Pure Panel z ekranem panoramicznym, najnowsze reflektory pikselowe Intelli-Lux LED® z 168 elementami LED (84 w każdym ze świateł), półzautomatyzowany system wspomagania jazdy Intelli-Drive 2.0 oraz kamerę Intelli-Vision 360 stopni.

Intelli-Drive 2.0: kamery i czujniki są zintegrowane z usługą online e-horizon. System dostosowuje prędkości na łukach czy wykonuje półautomatyczne zmiany pasa ruchu.

Intelli-Drive 1.0 obejmuje alarm o ruchu poprzecznym pojazdów z tyłu, wykrywanie obiektu w martwym polu na dalekich odległościach oraz aktywne utrzymywanie pojazdu na środku pasa ruchu.

Opel Pure Panel: czyli ekrany i jeszcze raz ekrany!

Pure Panel to dwa 10-calowe wyświetlacze. To one wyświetlają obraz z zegarów oraz to na nich obsługuje się multimedia. W projekcie zrezygnowano z osłony nad wyświetlaczami. Jednocześnie inżynierowie postawili na żaluzyjną warstwę zapobiegającą odbiciom na szybie przedniej. Identycznie jak w poprzedniej Astrze, nowy model będzie miał opcjonalnie dostępne ergonomiczne fotele z atestem AGR. Po dopłacie siedziska mogą być pokryte alkantarą lub skórą.

Astra 2021: trzecia odsłona platformy EMP2

Nowa Astra powstała na platformie EMP2 trzeciej generacji. A ten pozwolił na zastosowanie dość prostego układu zawieszenia - McPherson z przodu, belka skrętna z tyłu. Napęd? Podstawą oferty staną się jednostki benzynowe i diesla. Te zaoferują moc wynoszącą od 110 do 130 koni mechanicznych. Poza tym w palecie pojawi się hybryda plug-in oferująca kierowcy nawet 225 koni mechanicznych. Bazowo przekładnia będzie manualna, 6-biegowa. Opcjonalnie skrzynia może mieć 8 przełożeń i zmieniać je automatycznie.

Opel Astra 2021 był zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany w siedzibie firmy Opel w Niemczech.