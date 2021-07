Polo GTI 2021 pokazało swoją twarz. Poliftingowy hot-hatch Volkswagena nie zmienił się mocno. Nowości powinny jednak ucieszyć nabywców.

Polo GTI 2021. Co zmienił lifting?

GTI - to trzy litery, które w gamie Volkswagena mówią bardzo wiele! Historia tak oznaczanych modeli w ofercie niemieckiej marki zaczęła się w roku 1976 - od Golfa. Pierwsze sportowe Polo dołączyło do oferty producenta w roku 1998. Co daje nowe Polo GTI? Tak naprawdę wszystko to co stare - całkiem przestronną kabinę, platformę MQB oraz niską masę połączoną ze sztywnym zawieszeniem ze zredukowanym o 15 mm prześwitem. Bo w gruncie rzeczy zmiana przygotowana przez Volkswagena to lifting. Co się zatem zmieniło?

Volkswagen Polo GTI 2021 Polo GTI 2021. Lifting poprawił wygląd. 2.0 TSI zostaje!

Polo GTI 2021 ma system „prawie” autonomiczny

Polo GTI 2021 pisze duży dział na polu nowoczesnych systemów elektronicznych. Dobrym przykładem jest IQ.Drive Travel Assist, który umożliwia półautomatyczną jazdę. Elektronika po jego aktywacji sama hamuje, przyspiesza, a nawet kieruje - i wszystko w zakresie prędkości od 0 do 210 km/h. Kolejną pozycją na liście innowacji jest system multimedialny nowej generacji o oznaczeniu MIB3.1. W jego ramach - pomijając usługi internetowe - kierowca uzyskuje dostęp do usług streamingowych, konfiguracji ustawień auta opartych na chmurze czy bezprzewodowej komunikacji w ramach Android Auto i Apple CarPlay.

Volkswagen Polo GTI 2021 Polo GTI 2021. Lifting poprawił wygląd. 2.0 TSI zostaje!

Światła LED i wirtualny kokpit w Polo GTI 2021

Ciekawą innowacją w Polo GTI 2021 jest też Digital Cockpit Pro. Ekran pojawiający się w miejscu zegarów ma lepszy współczynnik kontrastu i bardziej intensywne kolory. Dodatkowo otrzymał przekątną wynoszącą aż 10,25 cala. Nowe Polo GTI będzie standardowo wyposażone chociażby w nowe matrycowe reflektory LED IQ.Light. Elementem montowanym bez dopłaty stanie się też podświetlany pas na osłonie chłodnicy - jest charakterystycznym uzupełnieniem świateł do jazdy dziennej i pojawił się wcześniej chociażby w poliftingowym Arteonie. W tylnej części również pojawią się LED-y - wyposażone w światło hamowania o specyficznej grafice oraz w zintegrowany dynamiczny kierunkowskaz.

Polo GTI 2021. Silnik bez zmian i… dobrze!

A co w Polo GTI 2021 się nie zmieniło? Mały hatchback nadal będzie otrzymywać ten sam silnik. Mowa o motorze 2.0 TSI. Moc? Ta akurat wzrosła. Teraz wynosi 207 koni mechanicznych. Nadal standardem stanie się też skrzynia DSG. Osiągi? Hot-htach potrzebuje na osiągnięcie pierwszej setki 6,7 sekundy. Prędkość maksymalna to 240 km/h.