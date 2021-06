Opel Astra 2022 pokazuje pierwsze szczegóły stylistyczne. Co zwraca uwagę? Astra L otrzyma przedni pas w stylu nowej Mokki i wirtualny kokpit.

Opel Astra 2022: piąta generacja popularnego hatchbacka

Opel Astra zadebiutował podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w roku 1991. Nadwozie hatchbacka postawiło na modne w tym czasie obsłości, podczas gdy technologia była mocno inspirowana poprzednikiem - modelem Kadett. Tak przygotowana receptura sprawiła, że Astra osiągnęła oszałamiający sukces w Europie. I był on tym bliższy Polakom, że model przez grubo ponad dwie dekady był produkowany w Gliwicach. Obecnie w sprzedaży funkcjonuje piąta generacja. Czas jej życia dobiega jednak do końca. A to rodzi pytanie: jaka będzie Astra L?

Opel Astra 2022 Opel Astra 2022. Tak będzie wyglądać Astra L!

Astra L z nowymi reflektorami

Niemcy nie chcą na razie odpowiadać na nie w pełni. Postanowili jednak nieco podgrzać atmosferę wokoło nowego kompaktu. Dlatego zdradzili kilka szczegółów technicznych oraz pokazali kilka zdjęć Opla Astry 2022. Co na nich widać? Pierwszym aspektem jest charakterystyczny pas przedni. Opel Vizor znany m.in. z nowej Mokki tworzy jednolitą powierzchnię, w której zatopione jest logo marki, grill oraz światła. A świateł dotyczy kolejna ciekawostka. Bo Astra 2022 otrzyma wąskie światła główne IntelliLux LED - i będzie to jedna z kluczowym innowacji w Oplu, ale i segmencie C.

Opel Astra 2022 z multimedialnym kokpitem

Kabina Astry L? Niemcy zaprezentowali zdjęcie foteli - są masywne, dobrze ukształtowane i robią naprawdę sportowe wrażenie. Poza tym na zdjęciach widać też mocno multimedialny kokpit - ekran umieszczony zamiast zegarów płynnie przechodzi w ekran systemu multimedialnego. Co więcej, w Astrze 2022 do minimum ograniczono ilość fizycznych przycisków. Jaką formę będzie miał nowy Opel? Niemcy chcą postawić na klasykę - dlatego Astra stanie się hatchbackiem lub kombi. Produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku w zakładach w Rüsselsheim.