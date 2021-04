Volkswagen ID.4 GTX - pierwszy elektryczny GTI ma 300 KM!

Volkswagen ID.4 GTX został oficjalnie zaprezentowany. Elektryczny GTI ma 300 koni mocy, napęd na cztery koła i krwisty, czerwony lakier.

Volkswagen ID.4 GTX - elektryczne GTI w gamie marki

Elektryfikacja gamy Volkswagena wkracza na kolejny poziom. Nowym modelem marka postanowiła połączyć dwie tendencje - uwielbienie Europejczyków dla SUV-ów i pójście w stronę sportowych osiągów. Tak właśnie powstał Volkswagen ID.4 GTX. Na układ napędowy pierwszego elektrycznego GTI składają się dwa agregaty elektryczne. Przy tylnej osi Niemcy zamontowali motor synchroniczny o mocy 204 koni mechanicznych. Przy przedniej pojawia się jednostka asynchroniczna.

Volkswagen ID.4 GTX czerpie napęd przede wszystkim z tylnego silnika. To oznacza, że przednie koła mogą się skupić na... nadaniu kierunku jazdy. I to zdaniem Volkswagena oznacza bardzo precyzyjne prowadzenie.

Zobacz również: Volkswagen ID.4 z tytułem World Car of the Year 2021

Volkswagen ID.4 GTX Volkswagen ID.4 GTX

Volkswagen ID.4 GTX: ma 300 koni, ale... nie zawsze!

Reklama

Dwa silniki zamontowane w Volkswagenie ID.4 GTX oferują w sumie 299 koni mechanicznych. Co ciekawe, tak wysoka moc jest dostępna wyłącznie przez... 30 sekund i ujawnia się np. wtedy, gdy kierowca chce dynamicznie ruszyć z miejsca. Jak dynamicznie może wystartować SUV? Sprint do pierwszej setki zajmuje na jego pokładzie 6,2 sekundy. I choć wynik taki bez wątpienia można traktować w charakterze dobrej informacji, nieco gorzej prezentuje się prędkość maksymalna. Ta została elektronicznie ograniczona do 180 km/h.

Kiedy jest dostępna maksymalna moc Volkswagena ID.4 GTX? Gdy temperatura akumulatora wynosi od 23 do 50 stopni Celsjusza, a poziom jego naładowania przekracza 88 proc. Zmniejszenie tych parametrów oznacza systemowe ograniczenie mocy pojazdu.

Volkswagen ID.4 GTX Volkswagen ID.4 GTX

Volkswagen ID.4 GTX - kilka nowych detali stylistycznych

Volkswagen ID.4 GTX to też kilka modyfikacji stylistycznych. W stosunku do standardowego ID.4 Niemcy zastosowali bardzo wiele akcentów polakierowanych na czarno. Mowa m.in. o dachu, tylnym spojlerze czy elementy wlotu powietrza w pasie przednim. W tylnym zderzaku ponadto pojawił się dyfuzor. W kabinie pasażerskiej konsola i boczki drzwi zostały wyłożone czarną skórą. Poza tym na fotelach pojawiają się czerwone przeszycia.

Volkswagen ID.4 GTX pojawi się w ofercie marki latem roku 2021. Na szczegóły dotyczące polskiej premiery czy polskiego cennika ID.4 GTX trzeba jednak jeszcze poczekać kilka tygodni.