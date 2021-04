Nowy Nissan X-Trail. Japończycy pokazali nowego SUV-a.

Nowy Nissan X-Trail: historia trwa dwie dekady!

Nissan X-Trail zadebiutował na rynku w roku 2001. Dwie dekady obecności w salonach japońskiej marki oznaczały dla SUV-a aż trzy generacje. Trzecia jest sprzedawana od roku 2013. A to oznacza, że nadeszła pora na zmiany. W którym kierunku pójdą? Nowy X-Trail pokazał właśnie swoją twarz. SUV został zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Szanghaju. Model w takiej formie trafi do Europy latem roku 2022.

Nowy Nissan X-Trail: nowe design w stylu Qashqaia

Nowy Nissan X-Trail to przede wszystkim rewolucja stylistyczna. W przeciwieństwie do obecnego modelu, czwarta generacja porzuci obłe kształty na rzecz zdecydowanie większej ilości geometrycznych linii. Auto otrzyma muskularny przód z wąskimi lampami wzorowany na nowym Qashqaiu, a do tego linię tyłu, która bardziej będzie pasować do dużego SUV-a. Wnętrze? Nowy X-Trail będzie minimalistą. Konsolę zdominują dwa ekrany multimedialne - jeden na szczycie konsoli, drugi w miejscu zegarów.

Nowy Nissan X-Trail z silnikiem e-POWER i na platformie CMF

Nowy Nissan zadebiutuje w Europie dopiero latem 2022 roku. A to oznacza, że ilość informacji technicznych jest na razie ograniczona. Wiadomo jedynie, że X-Trail IV powstanie na platformie podłogowej CMF-C. Poza tym auto będzie oferowane z trzecim rzędem foteli, a pod maskę trafi m.in. układ napędowy o nazwie e-POWER. Nissan e-POWER oznacza mniej więcej tyle, że choć X-Trail stanie się hybrydą, jednostka benzynowa zostanie sprowadzona do roli generatora prądu dla agregatów elektrycznych napędzających koła.

Nowy Nissan X-Trail: przebudowa gamy SUV-ów w toku

Nie zwalniamy, jeśli chodzi o modernizację naszej gamy. Nowy X-Trail pozostaje wierny sprawdzonym rozwiązaniom w SUV-ach, które - od wprowadzenia pierwszego modelu w 2001 roku - okazały się tak wielkim sukcesem dla naszej firmy. W porównaniu do poprzednika będzie bardziej wydajny, dopracowany i wszechstronny. Zostanie też wyposażony w przyjazną dla użytkownika technologię. Będzie świetnym uzupełnieniem swoich elektrycznych kuzynów w gamie crossoverów. - powiedział Guillaume Cartier, prezes Nissana na region Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii, Europy i Oceanii.