Dacia Spring - najtańszy elektryk w Polsce?

Jak najlepiej podsumować Dacię Spring? Wygląda trochę jak niewielki crossover, mieści w kabinie pasażerskiej cztery dorosłe osoby, a do tego w cyklu miejskim dysponuje zasięgiem oszacowanym nawet na 305 kilometrów. I na tym zalety samochodu elektrycznego z Rumunii nie kończą się. Bo Spring ma też wyjątkowo atrakcyjną cenę. W wersji bazowej oficjalnie trafi do sprzedaży jesienią roku 2021 i będzie kosztować 76 900 złotych. Już dziś istnieje możliwość składania zamówień na model topowy. Ten w przedsprzedaży został wyceniony na 87 400 złotych. Ale uwaga, dostępnych jest tylko 60 sztuk!

Dacia Spring Dacia Spring: polski cennik startuje od 76 900 zł

Nowa Dacia Spring to kompaktowy samochód elektryczny, który spełnia wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie miejskiej i podmiejskiej mobilności. Pojawienie się tego modelu we flocie Traficara jest elementem działań Grupy Renault mających na celu zapewnienie szerokiego dostępu do elektromobilności. - powiedział Tomasz Mróz, Dyrektor Wykonawczy Renault w Polsce.

reklama reklama



Dacia Spring Comfort Plus - cena 87 400 zł - wyposażenie:

manualna klimatyzacja,

system multimedialny z 7-calowym ekranem,

nawigacja i obsługą Android Auto i Apple CarPlay,

kamera cofania,

światła LED do jazdy dziennej,

lakier metalizowany.

Dacia Spring Dacia Spring: polski cennik startuje od 76 900 zł

Dacia Spring - dane techniczne:

Moc: 44 KM,

Moment obrotowy: 125 Nm,

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 19,1 s.

Prędkość maksymalna: 125 km/h,

Pojemność akumulatora: 26,8 kWh,

Zasięg WLTP: 230 km (w mieście 305 km).

Dacia Spring Dacia Spring: polski cennik startuje od 76 900 zł

Dacia Spring w car-sharingu. Elektryk w ofercie Traficara

Niecierpliwi kierowcy już dziś mogą mieć jednak kontakt z najbardziej przystępnym cenowo elektrykiem w Europie. A wszystko za sprawą oferty Traficara. Dacię Spring już niedługo będzie można bowiem wynająć na minuty w Warszawie. Stawka? Pokonanie każdego kilometra zostało wycenione na 1,5 złotego. Dostępna będzie też stawka dobowa - ta wyniesie 49 złotych - w takim przypadku za każdy kilometr należy zapłacić tylko 60 groszy.