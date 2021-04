Toyota GR 86 - premiera nowego coupe

Toyota GR 86 to klasyczne coupe!

Toyota uwielbia hybrydy, ale wyraźnie nie zapomina też o modelach sportowych. Po Suprze i Yarisie GR debiutuje model GR 86. Co można powiedzieć o jego sylwetce? To klasyczne coupe z długą maską i krótkim tyłem. Nadwozie zostało uzupełnione serią agresywnych wlotów powietrza w przedniej części oraz LED-owymi światłami nawiązującymi m.in. do Corolli. Wnętrze? To jest minimalistyczne, ale nowoczesne. W teorii samochód będzie 4-miejscowy. W praktyce tylna ławka raczej poszerzy możliwości transportowe coupe.

Toyota GR 86: lekkość i 2.4-litrowy silnik

Toyota GR 86 stawia na lekkość. Według deklaracji japońskiej marki ma być najlżejszym modelem w swoim segmencie. Ile będzie zatem ważyć? 1270 kilogramów. Masę udało się utrzymać na niskim poziomie za sprawą chociażby aluminiowego dachu czy części elementów nadwozia. Lekki będzie też silnik - motor typu boxer ma mieć pojemność 2.4 litra. Moc oraz osiągi na razie nie są znane. O jednostce wiadomo tyle, że będzie wykorzystywać bezpośredni i pośredni wtrysk paliwa.

Toyota GR 86 będzie zwinnym sportowcem!

Idąc tropem wyznaczonym przez poprzednika, Toyota GR 86 zaoferuje kierowcy nisko położony środek ciężkości. I jeżeli wartość tą dodać do poprawionej o około 50 proc. sztywności skrętnej nadwozia, wynikiem powinna się stać duża pewność prowadzenia samochodu w zakręcie.

Toyota GR 86 będzie kontynuować historię modelu GT86, który był produkowany od roku 2012. Produkcja auta osiągnęła wartość 200 tysięcy egzemplarzy.

