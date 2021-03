Toyota Mirai: jak to się zaczęło?

Toyota rozpoczęła pracę nad ogniwami wodorowymi w roku 1992. A podstawa tego pomysłu była dość prosta. Inżynierowie wyszli bowiem z założenia, że jeżeli samochody przyszłości mają być elektryczne, powinny wozić ze sobą... ekologiczną elektrownię! W ogniwie paliwowym odbywa się proces łączenia cząstek wodoru i tlenu. Jego skutkiem jest powstanie energii i czystej wody. Woda jest emitowana za pomocą "rury wydechowej", a energia trafia do akumulatora i zasila silnik elektryczny. Prace nad technologią trwały w sumie ponad dwie dekady. Ich efektem stała się prezentacja pierwszej generacji modelu Mirai w roku 2014.

Toyota Mirai: jest ekologiczna, ale i jakby luksusowa

Nowa Toyota Mirai to prawdziwa limuzyna! Temu ciężko się jednak dziwić. Szczególnie że auto powstało na platformie GA-L - znanej m.in. z modelu Lexus LS. Skutek? Mirai II ma rozstaw osi większy od Highlandera, a do tego oferuje zawieszenie wielowahaczowe przedniej i tylnej osi oraz przekazuje moc układu napędowego na tylne koła. A na tym nie koniec. Ekran multimedialny ma 12,3 cala oraz można podzielić go na dwie oddzielne sekcje - jedna pokazuje np. mapę, a druga informacje o aucie, a wyświetlacz HUD w topowych wersjach jest kolorowy.

Toyota Mirai II Toyota Mirai II: czyści powietrze i produkuje wodę... za 300 tys. zł!

Toyota Mirai. Jest eko, bo czyści powietrza!

Toyota Mirai II otrzymała system oczyszczania powietrza w czasie jazdy. We wloty powietrza doprowadzanego do ogniwa wbudowany jest filtr katalityczny. Ten wyłapuje takie zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy cząstki stałe. Rozwiązanie to usuwa od 90 do 100 proc. zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikronu z powietrza. Co to oznacza? Że Mirai II de facto pozostawia za sobą czystsze powietrze. A układ jest na tyle wydajny, że po pokonaniu 10 tys. kilometrów oczyszcza powietrze potrzebne do oddychania dla 1 osoby przez rok!

Toyota Mirai 2021, czyli elektryk z własną elektrownią

Większe nadwozie pozwoliło na wygospodarowanie miejsca na trzeci zbiornik wodoru. W sumie do auta da się zatankować nawet 5,6 kg tego gazu. Ogniwo paliwowe? To zostało przeniesione z podłogi kabiny pasażerskiej pod maskę. Silnik elektryczny i bateria pojawiają się zaraz nad tylną osią. Taka lokalizacja układu napędowego co prawda ograniczyła przestrzeń w bagażniku do zaledwie 270 litrów. Z drugiej strony pozwoliła inżynierom na rozłożenie mas między przodem a tyłem w stosunku 50:50.

Ogniwa powstały w oparciu o polimer w stanie stałym. Jest ich 330. Moc zestawu to 174 KM. Układ jest odporny na działania niskich temperatur. Szybko uzyskuje pełną moc nawet przy -30 stopniach Celsjusza.

Magazynowaniem energii zajmuje się akumulator litowo-jonowy. W poprzednim modelu montowana była bateria niklowo-wodorkowa. Nowy zasobnik ma pojemność 4,0 Ah i znajduje się za tylną kanapą.

Mirai: stacje wodorowe w Polsce to poważny problem

Możliwość zatankowania do Toyoty Mirai II 5,6 kg wodoru sprawia, że samochód jest w stanie pokonać jakieś 650 kilometrów. I jedyne co po tym dystansie musi zrobić kierowca, to znaleźć stację. Tankowanie wodoru trwa dokładnie tyle samo, co tankowanie benzyny, gazu czy oleju napędowego - maksymalnie 5 minut! Problem? Problemem są stacje. Na razie w Europie nie ma rozbudowanej sieci stacji wodorowych.

Toyota Mirai II: cena jest wysoka czy rozsądna?

Ile kosztuje Toyota Mirai II? Cennik w Polsce startuje od 299 tys. złotych. Czy to dużo? I tak, i nie. O tyle dużo, że średnia cena transakcyjna nad Wisłą na fabrycznie nowe auto to jakieś 130 tys. złotych. O tyle mało, że mówimy o limuzynie segmentu E+ z innowacyjnym i ekologicznym napędem. Za taką kwotę nie da się kupić np. podobnych rozmiarów samochodu elektrycznego. Czy zatem Mirai II warto wybrać? Mnie ta technologia ciekawi. Niestety ma pewne ograniczenie. Dziś w Polsce tego auta... praktycznie nie da się zatankować.

