Nowy Nissan Qashqai: szkolenia, reklamy i... pokazy!

Niebieski Qashqai, który zagościł w Warszawie, to tzw. egzemplarz pokazowy. Za jego sprawą autu mogą się bliżej przyjrzeć nie tylko dziennikarze. Ten model ma całkowicie inne przeznaczenie. Będzie służył do szkoleń produktowych w sieci dealerskiej. Tak, aby sprzedawcy mieli okazję dotknąć i zobaczyć crossovera zanim zaczną go oferować swoim klientom. Nowy Nissan Qashqai pojawi się pewnie też w polskiej wersji reklamy modelu, ewentualnie posłuży do innych działań promocyjnych.

Nowy Nissan Qashqai Nowy Nissan Qashqai w Polsce! Co to za egzemplarz?

Nowy Nissan Qashqai w Polsce. Co to za wersja?

Warszawski debiutant został skonfigurowany przez Nissana z pakietem Tekna+. Napęd? Pod maską nowego Qashqaia pracuje 1.3-litrowy silnik DIG-T. Ma moc 158 koni mechanicznych, został wyposażony w technologię mild hybrid oraz przekazuje napęd na przednie koła za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów. W egzemplarzy pokazowym są jednak ważniejsze rzeczy od napędu. Jakie? Chociażby to, że wygląda naprawdę świetnie! Niebieski lakier i czarny dach współgrają idealnie. A smaku całości dodają 20-calowe felgi, które mają wzór przypominający wirnik silnika odrzutowego.

Tak, nowy Nissan Qashqai ma nieco "elektroniczne" spojrzenie. Z drugiej strony ma nowoczesną bryłę, która nie tylko będzie pasować do centrum nowoczesnego miasta, ale przede wszystkim wpisze się w potrzeby współczesnych kierowców.

Nowy Nissan Qashqai, 1.3 DIG-T Nowy Nissan Qashqai w Polsce! Co to za egzemplarz?

Nowy Nissan Qashqai: cennik i rynkowa premiera?

No dobrze. A więc kiedy nowy Nissan Qashqai oficjalnie wejdzie do sprzedaży w Polsce? Wszystko wskazuje na to, że pierwsze egzemplarze zagoszczą w salonach marki latem roku 2021. Cennik crossovera zostanie opublikowany w czasie bliższym rynkowej premierze.