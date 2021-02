Cupra, 5 cylindrów i 390 koni, czyli limitowany Formentor

Cupra Formentor VZ5 z kilkoma zmianami stylistycznymi

Cupra Formentor VZ5 otrzymał w pierwszej kolejności kilka designerskich smaczków. Na karoserii pojawiły się detale wykonane z włókna węglowego, prześwit w stosunku do 310-konnej wersji zmalał o 10 mm, a opony zostały nawleczone na 20-calowe obręcze aluminiowe. Cechą charakterystyczną najmocniejszego Formentora są też cztery końcówki układu wydechowego oraz dedykowany lakier o nazwie Taiga Grey.

Co oznacza skrót VZ? Pochodzi od hiszpańskiego słowa Veloz oznaczającego szybki. 5 to oznaczenie odwołujące się do ilości cylindrów w silniku. To podkreśla tylko sportowy charakter Cupry 390 KM.

Cupra Formentor VZ5 - napędzany benzyniakiem z Audi RS3!

I choć sportowy wygląd ma potężne znaczenie w przypadku autorskiego CUV-a Cupry, w tym przypadku schodzi na drugi plan. Pierwszy zajmują bowiem... osiągi! Pod maskę auta trafił 2.5-litrowy, 5-cylindrowy benzyniak znany chociażby z modelu Audi RS3. Benzyniak rozwija aż 390 koni mechanicznych. Do dyspozycji kierowcy pozostaje też 480 Nm momentu obrotowego oraz 7-biegowa, dwusprzęgłowa przekładnia DSG i napęd na cztery koła. Sprint do pierwszej setki? Trwa zaledwie 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Motor o pojemności 2480 cm3 przygotował dla kierowcy pewną ciekawostkę. Nie dość, że ma 480 Nm momentu obrotowego, to jeszcze jest on dostępny niezwykle nisko. Siła pojawia się już przy 2250 obr./min.

Cupra Formentor VZ5 - dane techniczne:

Pojemność: 2480 cm3,

Technika: R5, doładowany,

Skrzynia biegów: 7-biegów, automat DSG

Napęd: 4Drive

Moc: 287 kW - 390 KM,

Moment obrotowy: 480 Nm,

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 4,2 s.,

Prędkość maksymalna: 250 km/h.

Cupra Formentor VZ5: cena serii limitowanej?

Na razie cena Cupry Formentor VZ5 w Polsce nie jest znana. Gdy jednak auto pojawi się na rynku, zalecamy pośpiech z rezerwowaniem egzemplarza. Powód? To model limitowany. Na świecie pojawi się wyłącznie 7000 sztuk. I nietrudno spodziewać się, że z uwagi na osiągi, dość szybko znajdą one nowych właścicieli. Premiera sprzedażowa Cupry 390 KM powinna mieć miejsce w IV kwartale 2021 roku.

