Harley-Davidson Pan America: przede wszystkim... użyteczny!

Słowem-kluczem w przypadku tego motocykla była użyteczność. Właśnie dlatego Harley-Davidson Pan America posiada m.in. zintegrowane uchwyty do mocowania bagażu czy regulację zasięgu świateł dobraną w taki sposób, aby kierowca miał dobrą widoczność w czasie jazdy poza utartym szlakiem. Zawieszenie? To można regulować - kierowca zdecyduje o napięciu wstępnym sprężyny czy stopniu tłumienia. Poza tym motocykl posiada 6,8-calowe centrum multimedialne z odchylanym ekranem, hamulce zaprojektowane przez Brembo oraz systemy elektroniczne zwiększające bezpieczeństwo podczas pokonywania zakrętów.

Harley-Davidson Pan America Premiera: Harley-Davidson Pan America. Przygodo witaj?

Harley-Davidson Pan America - lista systemów elektronicznych:

elektronicznie połączone hamulce z działaniem w zakręcie (Cornering Enhanced Electronically Linked Braking),

układ ABS z działaniem w zakręcie (Cornering Enhanced Antilock Braking System),

system kontroli trakcji z działaniem w zakręcie (Cornering Enhanced Traction Control System),

układ kontroli poślizgu z działaniem w zakręcie (Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control System),

system zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniu (Hill Hold Control).

Harley-Davidson Pan America: tryby jazdy, prześwit i wyposażenie

Harley-Davidson Pan America został wyposażony w tryby jazdy - tych jest w sumie pięć (Road, Sport, Rain, Off-Road i Off-Road Plus), przy czym w każdym kierowca ma do dyspozycji kombinację zmiennych ustawień. Kolejne cechy? Harley-Davidson Pan America to lekki układ wydechowy wykonany ze stali nierdzewnej. Inżynierowie zaoszczędzili masę umieszczając katalizator bliżej silnika. To raz. A dwa zadbali o to, aby wydech nie ograniczał prześwitu motocykla. Kierowca może regulować wysokość siedziska czy ustawienie przedniej szyby, standardem jest tempomat i oświetlenie LED Daymaker z charakterystycznym wzorem świetlnym, a zbiornik paliwa ma 21,2 litra pojemności i został wykonany z aluminium.

Harley-Davidson Pan America: dane techniczne i cennik

Sercem każdego motocykla jest oczywiście... silnik! Nie inaczej jest i w przypadku Harleya-Davidsona Pan America. Jednoślad czerpie napęd z silnika Revolution Max 1250. To jednostka typu V-Twin (60 stopni - tyle wynosi rozwarcie cylindrów), ma pojemność 1250 cm3 oraz 128 Nm i 152 konie mechaniczne. I choć moc jest dostępna przy 8750 obr./min., to w zasadzie żadne wyzwanie dla motoru. Szczególnie że maksymalne obroty zostały określone na 9500 obr./min. Co ciekawe, jednostka napędowa jest zintegrowana z motocyklem - stanowi centralny element konstrukcji podwozia, przez co obniża masę pojazdu.

A więc ile kosztuje Harley-Davidson Pan America? Model polakierowany barwą Vivid Black zostanie wyceniony w Polsce na 71 970 złotych.