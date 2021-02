Nowy Nissan Qashqai: crossover stanie się dużo bardziej dojrzały!

Nissan Qashqai - 15 lat minęło jak...

Nazwa Qashqai po raz pierwszy pojawiła się w nomenklaturze japońskiej marki w roku 2006. A 15 lat historii kompaktowego crossovera to jeden z ważniejszych rozdziałów w historii Nissana. Czemu? Auto nie tyle zrewolucjonizowało swój segment, co go niemalże stworzyło! Poza tym cieszy się ogromnym zainteresowaniem kierowców. A na dowód wystarczy napisać, że w półtorej dekady salony opuściły w sumie 3 miliony egzemplarzy.

Nowy Nissan Qashqai: ostry wygląd, większe nadwozie i niższa masa

Nowy Nissan Qashqai jest o 35 mm dłuższy od poprzednika, o 25 mm wyższy, o 32 mm szerszy i ma o 20 mm większy rozstaw osi. Stylizacja? Crossover powstał w oparciu o język, który był znany chociażby z modelu Juke. Mowa o ukośnych światłach przednich, które układają się w położoną literę V. Design nowego Qashqaia stał się dużo bardziej ostry i wyrazisty niż u poprzednika. Przez to auto zwraca na siebie uwagę. Ciekawostki? To będzie pierwszy Qashqai, który otrzyma fabrycznie 20-calowe felgi aluminiowe.

Nowy Nissan Qashqai jest większy, ale... chudszy! Platforma CMF-C w połączeniu z technologią materiałową pozwoliła odchudzić crossovera o 60 kilogramów, w tym samym czasie sztywność nadwozia wzrosła o 41 proc. Dla przykładu klapę bagażnika wykonano z kompozytów - a to oznacza oszczędność 2,6 kilograma.

Nowy Nissan Qashqai: technologicznie spory skok do przodu

Kabina pasażerska? Pomijając zmodernizowaną stylizację, kierowcy zasiadającemu za kierownicą nowego Qashqaia z pewnością w oczy rzuci się ekran pojawiający się w miejscu zegarów. Ma 12,3 cala wielkości oraz wyświetla wszystkie te informacje, których prowadzący potrzebuje w czasie jazdy - mowa m.in. o danych z nawigacji satelitarnej. Poza tym Nissan to wewnętrzna sieć WiFi, 10,8-calowy wyświetlacz Head-Up oraz usługi TomTom 3D Maps & Live Traffic obejmują bezprzewodową aktualizację map, informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, Google Street View oraz ceny paliwa).

Oczywiście nie samą technologią żyją pasażerowie crossovera. Właśnie dlatego Japończycy zadbali o to, aby nowy Nissan Qashqai był przestronny. Przestrzeń na nogi w drugim rzędzie foteli wzrosła o 28 mm i wynosi teraz 608 mm. Ilość miejsca nad głowami jest o 15 mm większa, podczas gdy kufer oferuje pojemność o 74 litry większą niż u poprzednika.

Nowy Nissan Qashqai - gama silników:

1.3 DIG-T Mild Hybrid 12V 140 KM

1.3 DIG-T Mild Hybrid 12V 158 KM

e-POWER: silnik benzynowy 1.5 154 KM oraz elektryczny 188 KM (benzyniak ładuje baterię, elektryk zawsze napędza koła)