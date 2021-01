Nowy Mercedes EQA zaoferuje kierowcy 190-konny silnik elektryczny. Moment obrotowy jednostki to 375 Nm. Osiągi? Sprint do pierwszej setki nie powinien trwać dłużej ni 8,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 160 km/h. Układ napędowy w wersji EQA 250 jest uzupełniony akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 66,5 kWh. Bateria stała się elementem konstrukcyjnym podwozia, a do tego oferuje zasięg wynoszący według normy NEDC nawet 486 kilometrów - przy "spalaniu" na poziomie 15,7 kWh/100 km. Czas ładowania? W szybkiej stacji 100 kW wynosi 30 minut. Przy wykorzystaniu np. wallboxa 11 kW 5 godzin i 45 minut.

Mercedes EQA Mercedes EQA: nowy elektryczny SUV w Niemiec

Nowy Mercedes EQA zostanie wyposażony w inteligentną nawigację satelitarną. Oblicza trasę do celu z uwzględnieniem konieczności ładowania auta - nawigacja wie nawet ile EQA powinien zużyć energii i gdzie konkretnie dojedzie na ładowaniu, bo kontroluje m.in. ukształtowanie terenu oraz natężenie ruchu.





Nowy Mercedes EQA: auto elektryczne to... elektryczny design!

Mercedes EQA prezentuje się jak zmodernizowana wersja GLA. Co zostało zmienione? Osłona chłodnicy jest czarna oraz posiada centralnie umieszczoną gwiazdę. Poza tym Niemcy postawili na tzw. "ciągły pas świetlny z przodu i z tyłu". To poprawia widoczność kierowcy i widzialność samego auta na drodze np. w nocy. Co więcej, pasy świetlne podkreślają optycznie szerokość nadwozia. Inżynierowie odpowiedzialni za projekt EQA sporo pracowali też nad aerodynamiką nadwozia. Karoseria elektrycznego SUV-a może się pochwalić współczynnikiem oporu powietrza Cd 0,28.

Mercedes EQA Mercedes EQA: nowy elektryczny SUV w Niemiec

Mercedes EQA 250: na razie jeden model, w przyszłości cała paleta!

Choć obecnie oferta nowego EQA jest nieco ograniczona, przyszłościowo Niemcy widzą sprzedaż tego modelu w charakterze szerokiej palety wersji. Są planowane odmiany elektrycznego SUV-a o mocy od 190 do ponad 270 koni mechanicznych. Przewidziane są też warianty nie tylko z przednim napędem, ale i napędem obydwu osi. Poza tym inżynierowie pomyśleli również o zasięgu. Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler oraz dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars powiedział, że wkrótce w naszej gamie pojawi się specjalna odmiana

EQA o zasięgu WLTP przekraczającym 500 kilometrów.

Mercedes EQA Mercedes EQA: nowy elektryczny SUV w Niemiec

Nowy Mercedes EQA 250: kiedy premiera?

Według deklaracji przedstawicieli niemieckiej marki Mercedes EQA 250 pojawi się w europejskiej sieci sprzedaży już wiosną 2021 roku. Na razie nie ma informacji o cenie elektrycznego SUV-a.

Źródło: Materiały prasowe Mercedes