Nowy Nissan Qashqai - nowy crossover w kolejnej odsłonie

Paryskie targi motoryzacyjne i rok 2006 to niezwykle ważny moment dla Nissana. To wtedy bowiem oficjalnie narodził się model Qashqai - prawdopodobnie największy hit w ofercie japońskiej marki w XXI wieku. Kompaktowy crossover był jednym z pionierów rynku i... osiągnął oszałamiający sukces. Sukces ten trwa do dziś, a już niedługo zostanie przedłużony o trzecią generację pojazdu. Niedawno Nissan zaprezentował pierwsze szkice Qashqaia 2021. Teraz przedstawiciele marki dorzucają garść szczegółów technologicznych.

Qashqai 2021: tapicerkę wykonuje się... 25 dni!

Do wykończenia kabiny pasażerskiej nowego Nissana Qashqaia Japończycy używają nowych materiałów wykończeniowych. Produkcja nowej skórzanej tapicerki Nappa zajmuje 25 dni, a samo wyszycie nowego trójwymiarowego pikowanego wzoru diamentu - ponad 60 minut. Kolejnym krokiem było pójście w stronię zaawansowanej technologii. Opcją w crossoverze będzie łatwe i bezproblemowe podłączanie smartfonów, wewnętrzna sieć Wi-Fi obsługująca do siedmiu urządzeń oraz NissanConnect Services, specjalna aplikacja do sterowania i monitorowania samochodu.

Kolejną opcją stanie się system nagłośnienia Bose Premium obejmujący 10 głośników oraz znajdujący się w bagażniku subwoofer Bose Acoustimass. Poza tym nowy Qashqai postawi na... wyświetlacze. Ekran TFT wysokiej rozdzielczości o przekątnej 12,3” oferuje możliwość konfiguracji różnych sposobów wyświetlania informacji z systemu nawigacji, rozrywki, danych o ruchu i stanie pojazdu przy pomocy nowego pokrętła na kierownicy. Nowy 10,8-calowy wyświetlacz przezierny zapewni największy w tym segmencie rozmiar obrazu.

Nowy Nissan Qashqai: technologia i większa przestrzeń

Dzięki aplikacji NissanConnect Services na smartfonie dostępne są funkcje zdalnego sterowania samochodem takie jak uruchomienie sygnału dźwiękowego, włączenie świateł czy zamykanie i otwieranie drzwi. W aplikacji widoczne są także raporty o stanie pojazdu, tzw. Vehicle Health reports, informujące użytkownika w przypadku, gdy samochód wymaga pilnego serwisowania, podające bieżącą ocenę jego funkcjonowania oraz sygnalizujące jego ewentualne usterki. Aplikacja udostępnia także historię i analizę przejechanych tras, a także umożliwia sprawdzenie łącznej długości tras i czasu jazdy.

Rozmiary? Nowy Nissan Qashqai to większa przestrzeń na nogi dla pasażerów na tylnych fotelach - ta wzrosła o 28 mm do 608 mm. Udoskonalono system regulacji wysokości i nachylenia foteli, dzięki czemu w samochodzie mogą wygodnie usiąść osoby o bardziej zróżnicowanej budowie ciała: dorośli o wzroście od 145 cm do 192 cm. Pojemność bagażnika została zwiększona o 74 litry w stosunku do modelu poprzedniej generacji, po części poprzez obniżenie podłogi bagażnika o 20 mm, dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji tylnego zawieszenia.

Źródło: Materiały prasowe Nissan