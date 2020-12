Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - debiut hybrydowego SUV-a coupe

Siłą nowego Mitsubishi Eclipse Cross PHEV jest oczywiście napęd. A ten został bezpośrednio zapożyczony z Outlander PHEV. To oznacza obecność 2.4-litrowego silnika benzynowego o mocy 98 koni mechanicznych i pracującego w cyklu Atkinsona. Jego wsparciem zajmują się dwa agregaty elektryczne - przedni o mocy 82 KM i tylny o mocy 95 KM. Napęd jego ekologiczny, ale jednocześnie tworzy układ 4WD z silnikami przednim i tylnym pracującymi pod nadzorem system Super-All Wheel Control.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Hybryda plug-in: 45 km zasięgu elektrycznego w Eclipse Cross

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV pozwala na pokonanie do 45 km w trybie elektrycznym EV. Pełen zasięg auta to około 600 km, a koszt przejechania pierwszych 100 km jest nawet 3-krotnie niższy w porównaniu z wersją spalinową. SUV daje możliwość szybkiego ładowania - w 25 minut - prądem stałym do 80 % pojemności baterii z publicznych ładowarek. Na układzie napędowym nowości jednak nie kończą się. Auto ma też zupełnie nowy tył, przód pojazdu i dynamiczny profil boczny.





Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - nowości to nie tylko napęd!

Kolejne modyfikacje? Nowy Mitsubishi Eclipse Cross PHEV to dłuższa o 80 mm podłoga, wzmocnienie dolnej części podwozia, nowe mapowanie i przełożenie elektrycznego wspomagania układu kierowniczego oraz szersze zastosowanie materiału wygłuszającego w dachu, podłodze i nadkolach. Zmieniła się też pojemność bagażnika. Wzrosła z 448 do 471 litrów. Listę nowości uzupełnia przeprojektowany 8-calowy ekran system informacyjno-rozrywkowego, lepsze materiały wykończenie wnętrza czy nowy system nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System - MPSS.