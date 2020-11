Nowa Toyota Mirai - ma większy zasięg i... oczyszcza powietrze!

Jak działa Toyota Mirai? Nowy model to seria innowacji

Nowy Mirai został oparty o platformę GA-L. Ta oznacza większą kabinę pasażerską, lepsze wyważenie podwozia i miejsce na trzeci zbiornik wodoru. Zestaw ogniw paliwowych Toyoty do nowego Mirai oraz konwerter FCPC (fuel cell power converter) zostały opracowane specjalnie z myślą o montażu na platformie GA-L. Inżynierowie umieścili w jednej zwartej obudowie wszystkie elementy zestawu ogniw paliwowych – pompy wody, intercooler, klimatyzator, kompresory powietrza i pompę recyrkulacji wodoru.

Toyota poprawiła odporność napędu Mirai 2021 na niskie temperatury powietrza. Teraz samochód szybciej uzyskuje pełną moc nawet przy temperaturze -30 stopni Celsjusza. udoskonalenia każdego komponentu układu napędowego zaowocowały redukcją jego masy o 50% przy zwiększeniu mocy o 12 proc. Wlot powietrza został zaprojektowany z myślą o niskich stratach ciśnienia i zawiera materiał dźwiękochłonny, dzięki czemu hałas wlotów powietrza nie dociera do kabiny. W układzie wydechowym zastosowano rurę z żywicy i zaprojektowano go tak, aby umożliwić odprowadzanie dużej ilości powietrza i wody.





Nowa Toyota Mirai Nowa Toyota Mirai

Nowa Toyota Mirai: silnik to jedno, a bateria drugie

Nowy Mirai jest wyposażony w wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy, który zastąpił baterię niklowo-wodorkową. Nowa bateria jest mniejsza, bardziej energooszczędna i wydajna oraz bardziej ekologiczna. Zawiera 84 ogniwa, a jej napięcie znamionowe wzrosło do 310,8 V z 244,8 V, zaś pojemność wynosi 4.0 Ah (pojemność baterii w Mirai pierwszej generacji to 6,5 Ah). Całkowita masa akumulatora została zmniejszona z 46,9 do 44,6 kg.

Toyota Mirai 2021 - nie emituje, a... oczyszcza powietrze!

Nowy Mirai posiada katalityczny filtr wbudowany we wloty powietrza, które jest doprowadzane do ogniw paliwowych. Filtr z włókniny wychwytuje mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe PM 2.5. Rozwiązanie to usuwa od 90 do 100% zanieczyszczeń o średnicy od 0 do 2,5 mikrona z powietrza przelatującego przez system ogniw paliwowych.

Nowa Toyota Mirai: dane techniczne

Układ napędowy nowej Toyoty Mirai składa się z trzech elementów. Z ogniw z elektrolitem polimerowym, ważącej 44,6 kg baterii litowo-jonowej oraz 182-konnego silnika elektrycznego. Co ciekawe, napęd trafia na tylne koła! Możliwości wodorowej Toyoty? 5,6 kg wodoru powinno wystarczyć na pokonanie jakiś 650 km. A do tego przyspieszenie do pierwszej setki trwa 9,2 sekundy, podczas gdy prędkość maksymalna to 175 km/h. Przednie i tylne zawieszenie nowego Mirai zostało oparte o architekturę wielowahaczową - u poprzednika stosowane było połączenie kolumn McPhersona i belki skrętnej. Jeżeli chodzi o masę własną, ta wynosi 1900 kg.

Nowa Toyota Mirai Nowa Toyota Mirai

Rozkład mas jest zawarty w proporcji 50:50. Inżynierowie uzyskali to za sprawą przeniesienia zestawu ogniw paliwowych spod kabiny pod maskę, a baterii i silnika elektrycznego nad tylną oś.

Nowa Toyota Mirai: cena czyni cuda?

Japończycy na razie niezwykle oszczędnie wypowiadają się na temat ceny Toyoty Mirai 2021. Zapowiadają jedynie, że ta w stosunku do swojego poprzednika będzie tańsza o mniej więcej 20 proc. Poza tym przedstawiciele marki liczą na spory sukces sprzedażowy. Już dziś planują... 10-krotny wzrost sprzedaży modelu.