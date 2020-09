Kryptonit? Do niedawna to słowo kojarzyło się głównie z Supermanem. To fikcyjny pierwiastek, który był w stanie odebrać moc superbohaterowi. Teraz Francuzi postanowili zmienić to skojarzenie. A wszystko za sprawą efektownych wykończeń, które zostały dodane do nadwozia Peugeota 508 Sport Engineered. Słowem Kryptonite inżynierowie określili limonkowe wstawki pojawiające się w przednim zderzaku oraz na zaciskach hamulców.

Peugeot 508 Sport Engineered - 2 litry na setkę i… 360 koni!

I choć stylistycznie Francuz prezentuje się naprawdę dobrze, na tym nie kończą się jego zalety. Bo z Supermanem ma jeszcze coś wspólnego. Tym czymś jest wyjątkowa moc. Benzyniak współpracujący z dwoma elektrykami oferuje kierowcy 360 koni mechanicznych i 520 Nm momentu obrotowego. I choć hybryda plug-in współpracująca z elektrycznym napędem na cztery koła bez wątpienia jest ekologiczna (spalanie 2,03 litra i emisja 46 g CO2/km), jednocześnie staje się piekielnie mocna.





Peugeot 508 Sport Engineered - ekologiczny i… piekielnie mocny! Peugeot 508 Sport Engineered

Peugeot 508 Sport Engineered osiąga pierwszą setkę w zaledwie 5,2 sekundy. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h zajmuje autu tylko 3 sekundy! Prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. Mocny sedan i kombi wymagały zmian w podwoziu. Amortyzatory mają zmienną charakterystykę tłumienia, zawieszenie jest obniżone, a rozstaw kół zwiększony. Do tego przednie tarcze mają średnicę aż 380 mm, a na felgach pojawiają się opony Michelin Pilot Sport.

Peugeot 508 Sport Engineered - a co z ładowaniem baterii?

Jako że Peugeot 508 Sport Engineered jest hybrydą plug-in, warto zapytać się ile trwa naładowanie baterii w aucie. A więc? Francuski osiłek po podłączeniu do domowego gniazdka doładuje akumulator do pełna już w 7 godzin. Gdy gniazdko zostanie wzmocnione do 16A, czas uzupełniania zapasów energii skróci się do 4 godzin. Przy użyciu Wall Boxa 32A bateria doładuje się w niespełna 2 godziny.

Peugeot 508 Sport Engineered już niedługo uzupełni gamę modeli z Francji. Produkcja auta już rozpoczęła się w Miluzie. W zależności od kraju zamówienia na model będzie można zacząć składać już od połowy października 2020 roku.