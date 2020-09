Nowy Peugeot 3008 - lifting francuskiego lidera

Francuzi patrząc na drugą generację Peugeota 3008 mają powody do dumy. Pierwszym jest zaszczytny tytuł - SUV w roku 2017 otrzymał nagrodę The Car Of The Year. Drugim wyniki sprzedaży - do tej pory model znalazł ponad 800 tysięcy nabywców. A to oznacza, że jest jednym z liderów sprzedaży w swoim segmencie w Europie. Co zmienia lifting? W pierwszej kolejności stylizację przedniej części nadwozia. Francuzi poniżej LED-owych lamp dołożyli wąsy charakterystyczne dla takich modeli jak 208, 2008 czy 508. Poza tym w ramach liftingu grill stracił ramkę, a w sprzedaży pojawi się pakiet Black Edition. W jego ramach nadwozie otrzyma czarne wykończenia.

Nowy Peugeot 3008 będzie widział… w nocy!

Kabina pasażerska? Nowy Peugeot 3008 otrzymał np. 10-calowy ekran multimedialny na szczycie konsoli. Francuzi wyposażyli model również w nowy wyświetlacz umieszczony zamiast zegarów - teraz jest on zdecydowanie lepiej dopracowany pod kątem grafiki. Technologia? Poliftingowe 3008 otrzymało dwa nowe systemy bezpieczeństwa. Pierwszy z nich działa na autostradzie - w takim przypadku auto porusza się w trybie częściowo autonomicznym. Drugim jest Night Vision. Układ ten debiutuje nie tylko w Peugeocie, ale także w segmencie kompaktowych SUV-ów i pozwala na noktowizyjne widzenie w ciemności.





Wraz z liftingiem w palecie Peugeota 3008 pozostaną dwa układy napędowe typu hybrid plug-in. Pierwszy o oznaczeniu HYBRID 225 zakłada montaż 180-konnego benzyniaka i 110-konnego elektryka. W przypadku jednostki HYBRID4 300 na siłę napędową będzie się składał potencjał 200-konnego benzyniaka oraz dwóch motorów elektrycznych (110 i 112 KM). W obydwu wariantach Peugeot 3008 powinien pozwolić na pokonanie blisko 60 kilometrów na napędzie czysto elektrycznym.

Nowy Peugeot 3008 - silniki diesla i benzynowe: