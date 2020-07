Nowy Volkswagen Tiguan - jak mocno SUV zmienił się po liftingu?

Prezentacja Volkswagena Tiguana w roku 2007 stała się strzałem w dziesiątkę dla całej grupy Volkswagena. Czemu? To obecnie najchętniej kupowany model koncernu. Tylko w roku 2019 Niemcy dostarczyli do klientów na całym świecie w sumie 911 tysięcy sztuk tego modelu. Aby dalej kontynuować ten sukces, Volkswagen po pięciu latach od prezentacji Tiguana II, liftinguje auto. Co się zmieniło? Bardzo mocną przemianę widać chociażby w przedniej części auta.

Pas przedni nowego Volkswagena Tiguana upodobnił się do większego Touarega. Niemcy postawili na chromowane listwy chłodnicy oraz nowoczesne reflektory LED-owe wykonane w technologii IQ.LIGHT (nie są elementem wyposażenia bazowego). Na tym jednak innowacje nie kończą się, bo nowy Tiguan otrzymał też system Travel Assist - za jego sprawą może poruszać się częściowo automatycznie do prędkości 210 km/h. Poza tym na uwagę zasługuje system audio Harman Kardon o mocy 480 watów.





Nowy Volkswagen Tiguan - benzyna, diesel i... hybryda!

Napęd nowego Tiguana? Po liftingu w cenniku pojawią się dwie nowości. Pierwszą jest model hybrydowy typu plug-in, który po raz pierwszy pozwoli na poruszanie się zeroemisyjne z prędkością dochodzącą do 130 km/h. Tiguan eHybrid zaoferuje moc dochodzącą do 245 koni mechanicznych. Drugą z nowości w gamie Volkswagena Tiguana stanie się wersja R. W tym wariancie SUV będzie napędzany silnikiem TSI o mocy 320 koni mechanicznych.