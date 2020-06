Skąd pomysł na elektryczne vany średniej wielkości? W Europie zaczynają obowiązywać ograniczenia w dostępie do centrów miast dla samochodów wyposażonych w silniki diesla. Te nie będą jednak dotykać elektryków. A jako że aż 50 proc. kierowców średniej wielkości vanów musi wjechać do miasta 2-3 razy w tygodniu, droga rozwoju stała się dla PSA dość oczywista.

136 koni i 1275 kg ładowności - elektryczne vany PSA

Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e są napędzane 136-konnym silnikiem elektrycznym. Jednostka oferuje nawet 260 Nm momentu obrotowego i rozpędza vana do prędkości 130 km/h. A to nie koniec możliwości tych aut, bo oferują maksymalną ładowność 1275 kilogramów - 130 kilogramów mniej od diesla. Przestrzeń załadunkowa może mieć pojemność 6,6 m3.





Opel Vivaro-e Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e: elektryczna ofensywa PSA

Zasięg? Elektryczne dostawczaki będą oferowane w dwóch wersjach. Pierwsza będzie w stanie pokonać na ładowaniu 230 (50 kWh), a druga 330 kilometrów (75 kWh). Skąd takie zasięgi? Badania przeprowadzone przez PSA wykazały, że 83 proc. kierowców średniej wielkości vanów średnio pokonuje mniej niż 200 kilometrów dziennie. 44 proc. z nich nigdy nie pokonało więcej niż 300 kilometrów w ciągu jednego dnia.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT

Jeżeli chodzi o czas ładowania, baterię Peugeota e-Experta, Citroena e-Jumpy i Opla Vivaro-e można uzupełnić w 80 proc. już w pół godziny przy użyciu szybkiej ładowarki. Gdy van zostanie podłączony do gniazdka, w ciągu nocy doładowana zostanie połowa pojemności baterii. Przy użyciu wallboxa w nocy akumulator będzie doładowany do pełna. Bateria aut PSA jest objęta gwarancją. W ciągu 8 lat lub na dystansie 160 tys. kilometrów jej pojemność nie powinna spaść poniżej 70 proc.

Opel Vivaro-e Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e: elektryczna ofensywa PSA

Aplikacja do planowania trasy i „elektryczne” assistance

Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy i Opel Vivaro-e to też seria rozwiązań elektronicznych. Kierowcy tych aut mogą korzystać np. z aplikacji do planowania dłuższych podróży. Ta poprowadzi trasę przez punkty ładowania i wskaże ile czasu zajmie postój potrzebny do uzupełnienia prądu w baterii. Poza tym PSA planuje serwis assistance - laweta zabierze rozładowane auto i zawiezie je do ładowarki. Ciekawostką są też elektryczne przesuwne drzwi boczne - do ich otwarcia wystarczy ruch stopą w okolicy tylnego nadkola.

Zamówienia na Peugeota e-Experta, Citroena e-Jumpy, Opela Vivaro-e w wersji dostawczej zaczną być zbierane w lipcu roku 2020. Listy nabywców modeli osobowych zostaną otwarte we wrześniu. Pierwsze dostawy? Te zostały zaplanowane na październik. Do końca roku paleta elektrycznych vanów zostanie zaoferowana klientom w pełnej gamie zabudów.