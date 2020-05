Nowy Opel Mokka. Co wiadomo o aucie?

Niemcy szykują się do bardzo ważnej premiery. Już niedługo światło dzienne ujrzy druga generacja Opla Mokki. Samochód ma potężne znaczenie dla gamy marki, bowiem walczy o klientów w niezwykle popularnym w Europie segmencie - crossoverów grupy B. Jak szacuje Samar, tylko między styczniem a kwietniem tego roku małych crossoverów i SUV-ów zarejestrowano w Polsce ponad 15,5 tysiąca sztuk. To stanowi wzrost sprzedaży aż o 17 proc. Warto dodać, że zdaniem Samaru Mokka to czwarte najpopularniejsze auto w tym segmencie w kraju.

Nowy Opel Mokka - pierwsze odsłonięcie auta

Co wiadomo o nowym Oplu Mokka? Samochód zostanie oparty na nowej platformie podłogowej - Common Modular Platform. CMP jest nazywana przez inżynierów Opla płytą wieloenergetyczną. Pozwala bowiem na zastosowanie zarówno napędów w pełni elektrycznych, jak i silników spalinowych. Poza tym Niemcy zapewniają, że podczas konstruowania crossovera użyli wysokowytrzymałe odmiany stali. A to pozwoliło na obniżenie masy pojazdu aż o 120 kilogramów w stosunku do poprzednika.





Kiedy nowy Opel Mokka ujrzy światło dzienne? W chwili obecnej trwają intensywne testy pojazdu. Nietrudno spodziewać się jednak, że premiera zarówno oficjalna, jak i rynkowa powinna mieć miejsce jeszcze w tym roku.