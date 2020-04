Nowy SUV Toyoty. Oto Yaris Cross!

SUV-y i crossovery biją rekordy popularności na drogach w Europie. Nie ma się zatem co dziwić, że Toyota zdecydowała się uzupełnić ofertę tego typu pojazdów. Już w roku 2021 zaraz obok RAV4 czy modelu C-HR do walki o klientów stanie Yaris Cross. Co można powiedzieć o jego nadwoziu? To powstało w europejskim centrum rozwojowym w Nicei oraz jest muskularne i nowoczesne. Podwyższony Yaris ma wysoko zarysowaną linię lamp oraz mocne przetłoczenia występujące w okolicy nadkoli.

Toyota Yaris Cross powstał na platformie TNGA

Model - identycznie jak nowy Yaris - powstał w oparciu o platformę GA-B z serii TNGA. Jego nadwozie będzie miał 4180 mm długości, 1765 mm szerokości i 1560 mm wysokości. Rozstaw osi sięgnie 2560 mm. Jeżeli chodzi o kabinę pasażerską, ta powinna pomieścić cztery dorosłe osoby. Poza tym Japończycy zadbali o serię funkcjonalnych rozwiązań. Przykład? Dostępna będzie elektrycznie unoszona klapa bagażnika, a pokrywa podłogi bagażnika powinna składać się z dwóch części. Poza tym standardem w Yarisie Cross staną się systemy wspierające kierowcę poprzez wczesne ostrzeganie kierowcy oraz automatyczne ingerencje układu hamulcowego i kierowniczego w razie ryzyka wypadku.





Toyota Yaris Cross będzie oczywiście m.in. hybrydą. Do napędu modelu wykorzystana zostanie jednostka 1.5 litra. 3-cylindrowy benzyniak pracujący w cyklu Atkinsona ma ograniczone tarcie i mechaniczne straty energii. Do tego oferuje 116 koni mechanicznych i w wersji FWD emisję CO2 na poziomie 90 g/km. Dostępna będzie też wersja 4x4 - pioniersko w segmencie SUV-ów grupy B. W tym przypadku Japończycy zastosują inteligentny układ AWD-i, który będzie dysponować dodatkową jednostką elektryczną napędzającą w razie potrzeby tylne koła - głównie podczas ruszania, przyspieszania i podczas poślizgu.

Nowy Yaris Cross - produkcja we Francji

Toyota Yaris Cross choć prezentowana już dziś, ruszy do sprzedaży w roku 2021. Model będzie produkowany w Europie - konkretnie we Francji. Japończycy planują ustawienie pułapu montażu na poziomie 150 tysięcy sztuk. W ten sposób podwyższony Yaris ma szansę na przejęcie 8 proc. rynku subkompaktowych SUV-ów.