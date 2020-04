Nowy Lexus GS będzie... wodorowy!

Pierwsza generacja Lexusa GS pojawiła się w salonach marki w roku 1991. To za sprawą tego modelu Japończycy oficjalnie weszli do segmentu E. Spore było zatem zaskoczenie kierowców gdy okazało się, że czwarta generacja sedana nie doczeka się w Europie następcy. Jego miejsce zajął bowiem model ES. Czy to jednak w stu procentach prawda? Teraz okazuje się, że nie. Nowe plotki wskazują na to, że Lexus GS może powrócić i co więcej, zrobi to w naprawdę wielkim stylu. Model stanie się bowiem autem napędzanym za pomocą ogniwa wodorowego!

Premiera wodorowego Lexusa GS mogłaby mieć miejsce już w roku 2022. Skąd tak bliska data prezentacji? Ta jest podyktowane w prostej linii tym, że samochód ma zostać oparty na platformie zbudowanej dla Toyoty Mirai drugiej generacji. A to oznacza, że zarówno płyta zakładająca tylny napęd, jak i sam nowoczesny układ napędowy są już gotowe.

reklama reklama