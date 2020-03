A oto i nowy... Fiat 500! Mamy pierwsze zdjęcia

Ciężko mówić o tym, aby Fiat poszedł drogą rewolucji. W końcu nowy Fiat 500 prezentuje się prawie identycznie jak poprzednik zaprezentowany 13 lat temu. Różnice? Mocniej została zaznaczona linia dzieląca nadwozie na górną i dolną część, nowocześniejsze są reflektory (teraz dysponują technologią LED), klamki zostały ukryte w zagłębieniu na drzwiach, a do tego nadwozie włoskiego malucha nieznacznie urosło (jest o 8 cm dłuższe i 6 cm szersze). Dużo większe zmiany dotyczą kabiny pasażerskiej. Ta bez wątpienia nadąża za trendami stanowiącymi standard w XXI wieku.

Nowy Fiat 500e - nowe wnętrze i systemy asystujące!

Przed oczami kierowcy i pod malutkim daszkiem ukrywa się ekran imitujący zegary. Ma on wielkość 7 cali i zawiera wszystkie te informacje, które są potrzebne prowadzącemu podczas jazdy. W centralnym punkcie konsoli Włosi zastosowali przeszło 10-calowy ekran multimedialny. To za jego pomocą obsługiwane jest radio czy nawigacja. Na konsoli pojawia się też seria przycisków - te ponoć były inspirowane wyglądem klawiszy w pianinie. Bardzo ważne dla inżynierów było to, że nowy Fiat 500e otrzyma serię inteligentnych rozwiązań wspierających kierowcę podczas jazdy. Przykład? Auto będzie automatycznie hamować w razie wykrycia zagrożenia, powinno kontrolować martwe pole oraz ma posiadać aktywny tempomat.

Nowy Fiat 500e

Między fotelem kierowcy a pasażera pojawia się tunel - zawiera schowek oraz przyciski do sterowania "przekładnią" oraz elektrycznym hamulcem ręcznym. Czemu słowo przekładnia pojawia się w cudzysłowie? Bo w tym konkretnym modelu zastosowana jest niezwykle prosta skrzynia jednobiegowa. Większej ilości przełożeń nie trzeba, ponieważ auto jest zasilane jednostką elektryczną o mocy 120 koni mechanicznych. Tak skonfigurowana e-Pięćsetka jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu nawet 320 kilometrów! Co więcej, 80 proc. pojemności akumulatora przy pomocy szybkiej ładowarki 85 kW można doładować już w 35 minut.

Nowy Fiat 500e - dane techniczne modelu:

Moc: 120 KM

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 9,0 s.

Prędkość maksymalna: 150 km/h

Zasięg na ładowaniu (WLTP): 320 km

Bateria: litowo-jonowa 42 kWh

Cena: 37 900 euro (tj. około 162 970 zł)

I choć nowy Fiat 500e wygląda więcej niż ciekawie, z polskiego punktu widzenia wiąże się z nim inne pytanie. Czy samochód będzie montowany w Tychach? Niestety nie. Wszystko wskazuje na to, że mały hatchback w wersji elektrycznej będzie składany w zakładzie w Mirafiori. Co z polską montownią? Z odpowiedzią na to pytanie trzeba poczekać do pojawienia się informacji mówiącej o zakończeniu produkcji poprzedniej Pięćsetki...