Nowy SUV segmentu B - światowa premiera Toyoty

Japończycy postanowili wykorzystać europejską imprezę motoryzacyjną do prezentacji nowego SUV-a segmentu B. Co wiadomo o aucie? Na razie niezbyt dużo. Jeżeli chodzi o design, Toyota pokazała wyłącznie zarys pasa tylnego - w tym odnaleźć można analogie m.in. do RAV4. Poza tym przedstawiciele firmy poinformowali o tym, że nowy model połączy zwiększony prześwit z inteligentnym napędem na cztery koła oraz będzie czerpać moc z silnika hybrydowego.

Na tym jednak nie kończy się lista premier, które będzie można spotkać na stanowisku Toyoty. Japończycy na targi genewskie zapowiedzieli również europejską prezentację Yarisa czwartej generacji oraz nowej Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid. Po raz pierwszy na Starym Kontynencie zawita też druga odsłona wodorowego sedana Mirai oraz dwa sportowe modele przygotowane przez Gazoo Racing. Mowa o nowym GR Yarisie oraz GR Suprze 2.0.

