Nowy Volkswagen Caddy. MPV z Polski już w lutym

Historia Volkswagena Caddy zaczęła się dość nieśmiało w roku 1979. Choć pierwsza i druga odsłona auta miały kluczowe znaczenie dla modelu, jego potężny sukces zaczął się tak naprawdę od wersji trzeciej. Kombivan produkowany w Poznaniu udowodnił swoje właściwości transportowe, dzięki czemu zdobył rzeszę wiernych nabywców, a dziś szykowana jest premiera piątej generacji. Nowy Volkswagen Caddy ujrzy światło dzienne już pod koniec lutego 2020 roku.

Nowy Volkswagen Caddy - seria innowacji

Pierwsze szkice udostępnione przez przedstawicieli Grupy Volkswagena jasno pokazują, że Caddy idzie w stronę agresji linii. Auto ma posiadać opadającą ku tyłowi linię dachu oraz nowocześnie wyglądające światła LED-owe. Z praktycznego punktu widzenia znaczenie dla kierowców powinien mieć fakt, że jedną z kluczowym zmian stanie się zwiększenie rozstawu osi. A to nie koniec. Bo nadwozie stanie się też szersze i dłuższe.

Poza tym Niemcy zapowiadają większą ilość systemów wspomagających kierowcę oraz powrót do korzeni w jednej kwestii. Nadal oferowane będą dwie wersje - towarowa i rodzinna. Zasadnicze pytanie w przypadku nowego Volkswagena Caddy brzmi czy model nadal będzie produkowany w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że tak. Do montażu auta już przygotowuje się zakład w Antoninku.