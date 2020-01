Toyota ma pomysł na... nowego crossovera segmentu B

Toyota ma już w swojej ofercie kilka hitów sprzedaży ze zwiększonym prześwitem. Wystarczy przypomnieć sobie jednego z liderów rynku światowego - model RAV4 czy europejskiego ulubieńca - C-HRa. Teraz do rynkowej ofensywy dołączy jeszcze jedno auto. Japończycy ogłosili właśnie plan budowy crossovera segmentu B. O samochodzie na razie nie wiadomo zbyt wiele. Marka zaprezentowała jedynie szkic nadwozia, który zdradza obecność całej masy ostrych linii oraz nowoczesną i zdecydowanie muskularną formę.

Crossover segmentu B Toyoty - powstanie na platformie GA-B

Technologia? Konstrukcja zostanie oparta na modułowej platformie GA-B z serii Toyota New Global Architecture. Praktycznie pewnikiem jest też wersja hybrydowa. I choć Japończycy na razie nie chcą mówić o dacie premiery, koncepcja jest już na tyle przemyślana, że wiadomo np. iż model będzie montowany w zakładzie we Francji - tym, w którym powstają Yarisy.

Nowy model dołączy do Yarisa, który odniósł w Europie ogromny sukces. Spodziewamy się, że do 2025 roku oba auta będą odpowiadały w sumie za około 30% sprzedaży Toyoty w regionie. Ostateczny projekt nadwozia zostanie zaprezentowany już wkrótce. Nie będzie to po prostu Yaris z powiększonym nadwoziem i podniesionym zawieszeniem, ale zupełnie nowy, odrębny B-SUV o zwartym, dynamicznym nadwoziu i indywidualnym charakterze. - powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe.