Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid - Japończycy szykują nowy model!

Toyota ma powody do radości. W gamie pojawi się kolejna wersja silnikowa, która wzbogaci ofertę światowego hitu sprzedaży - modelu RAV4. Jako że auto jest opisywane jako najmocniejsze i najoszczędniejsze w historii SUV-a, Japończycy liczą na duże zainteresowanie klientów. Co można powiedzieć o specyfikacji technicznej? Sercem układu stanie się oczywiście 2.5-litrowy benzyniak znany ze standardowej Toyoty RAV4 Hybrid. Układ zostanie jest wzbogacony nowym, litowo-jonowym akumulatorem oraz wzmocnionym konwerterem w jednostce sterującej. Skutek? Moc sięgnie 306 koni mechanicznych.

Ładowany z gniazdka SUV może być naprawdę szybki. Japończycy twierdzą, że jest w stanie osiągnąć pierwszą setkę już w 6,2 sekundy. Drugą z zalet Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid stanie się większy zasięg w trybie elektrycznym. Auto nie emitując żadnych zanieczyszczeń do atmosfery powinno być w stanie pokonać nawet 65 kilometrów. Co więcej, zasilanie elektryczne jest możliwe aż do prędkości na poziomie 135 km/h. Tak dopracowany układ hybrydowy gwarantuje wyjątkową łagodność dla środowiska. Według wstępnej homologacji auto po pokonaniu każdego kilometra emituje do atmosfery tylko 29 gramów CO2.

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid pojawi się w sprzedaży w Europie w drugiej połowie roku 2020. Na razie ciężko mówić o cenach modelu.