Głośniki w aucie? Za sprawą wynalazku Continentala nie są potrzebne!

Inżynierowie Continentala i Sennheisera postanowili wykasować z wnętrza pojazdu głośniki. Skąd ten pomysł? Za sprawą zabiegu udało im się aż o 90 proc. zredukować wagę systemu audio, a do tego poprawić sposób wykorzystania miejsca. Jednocześnie Continental Ac2ated Sound nie będzie ustępować najlepszym system pod względem jakości dźwięku, a wszystko za sprawą wykorzystania takich technologii Sennheisera jak AMBEO 3D.

Idealny dźwięk od Continentala, ale bez... głośników!

W jaki sposób jest zatem emitowany dźwięk? Rolę tą przejmują fragmenty deski rozdzielczej, panele boczne, wykładziny drzwi oraz pozostałe elementy wykończenia wnętrza. Działają one na zasadzie podobnej do instrumentów strunowych. Konkretnie specjalnie opracowane przetworniki wibracyjne wzbudzają wybrane powierzchnie we wnętrzu pojazdu i generują w ten sposób dźwięk. Rozwiązanie powstało m.in. z myślą o samochodach elektrycznych. Po pierwsze dlatego, że e-napęd bardzo chętnie stawia na innowacje technologiczne. Po drugie dlatego, że w przypadku elektryków oszczędność przestrzeni i wagi ma szczególne znaczenie dla projektantów.

Przy projektowaniu Ac2ated Sound połączyliśmy nasze kompetencje w dziedzinie akustyki i projektowania pojazdów. W firmie Sennheiser znaleźliśmy eksperta w dziedzinie dźwięku, który pomógł nam uczynić nasz pionierski system audio jeszcze lepszym. Wspólnie stworzyliśmy system car-audio, który zapewnia najwyższej jakości dźwięk. Dodatkowo, Ac2ated Sound ogranicza wagę i wykorzystania miejsca w aucie. W firmie Continental nazywamy to zrównoważonym rozwojem, który jest muzyką dla uszu - powiedział Helmut Matschi, członek zarządu i szef działu projektowania rozwiązań do wnętrz pojazdów w firmie Continental.