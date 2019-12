Nowy Mercedes GLA - trochę hatchback, a trochę SUV

Inżynierowie Mercedesa na pierwszy ogień wzięli nadwozie. To zostało stylistycznie dopasowane do współczesnego języka marki, a to oznacza m.in. reflektory przednie z LED-owymi obwódkami, mocno zaznaczone przetłoczenia na masce oraz dość skromny tył. Nowy Mercedes GLA oczywiście był wzorowany na crossoverach - stąd zwiększony prześwit oraz plastikowe wstawki w dolnej części nadwozia.

Nowy GLA jest o ponad 10 cm wyższy od poprzednika. W tym samym czasie karoseria jest o 1,5 cm krótsza. Tak ukształtowane rozmiary pozwoliły na wygenerowanie większej ilości przestrzeni w kabinie. Zdaniem Niemców pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie będą mieli więcej miejsca na kolana. Podróż nowym Mercedesem GLA to jednak nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Przykładem jest Active

Brake Assist, który monitoruje sytuację na drodze i jest w stanie zatrzymać pojazd.

Nowy Mercedes GLA - będzie ostrzegać o... rowerzystach!

Nowy Mercedes GLA potrafi też asystować przy skręcaniu, tworzyć korytarz życia, ostrzegać przy wysiadaniu o zbliżaniu się rowerzystów lub innych pojazdów oraz ostrzegać o pieszych. Standardem w crossoverze stanie się m.in. system multimedialny MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Premiera rynkowa Mercedesa GLA w Europie jest zapowiedziana na wiosnę 2020 roku. Niemcy pokładają w modelu duże nadzieje - w końcu poprzednia generacja auta sprzedała się w ilości przekraczającej milion sztuk.

Co z silnikami? Nowy Mercedes GLA postawi przede wszystkim na jednostki 4-cylindrowe. W palecie pojawią się i diesle, i benzyniaki. Ofertę będzie otwierać model GLA 200. Pod jego maskę trafi 1.3-litrowy benzyniak o mocy 163 koni mechanicznych. Gamę zamknie Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC. W jego przypadku do napędu zostanie wykorzystany 2-litrowy motor benzynowy, który za sprawą doładowania rozwinie nawet 306 koni mechanicznych.