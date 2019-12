Nowość w Insignii - reflektory pikselowe IntelliLux kolejnej generacji

Styczeń roku 2020 przebiegnie dla Opla pod znakiem dość ważnej premiery. Podczas salonu samochodowego w Brukseli światło dzienne ujrzy poliftingowa wersja Opla Insignii. A model poza wygładzoną stylizacją, wprowadzi do gamy segmentu D niemieckiej marki kilka nowości. Jedną z ważniejszych staną się reflektory pikselowe IntelliLux nowej generacji. Co to oznacza? Otrzymają aż 168 elementów LED-owych - do tej pory były zaledwie 32! To zagwarantuje kierowcy i wysoką wydajność, i energooszczędność.

Precyzyjniejsze „wycinanie” i szybsza reakcja. Nowe IntelliLux

Nowe reflektory IntelliLux zastosowane w poliftingowym Oplu Insignii są wykonane w technologii adaptacyjnej i współpracują z dwoma modułami sterującymi. Pierwszy znajduje się przy przedniej kamerze, a drugi w reflektorze. To oznacza, że nowa Insignia jeszcze szybciej jest w stanie reagować na pojawienie się innych użytkowników dróg w polu widzenia. Tym samym światła auta nadal będą oświetlać drogę, jednak zrobią to w taki sposób, aby nie oślepiać kierowców pozostałych pojazdów.

Jazda nocą jest teraz bardziej relaksująca i bezpieczniejsza. Nowe reflektory reagują na panujące warunki drogowe szybciej, niedostrzegalnie i z większą precyzją. Inteligentny system nieustannie dostosowuje kształt wiązki świetlnej, tak by droga była idealnie oświetlona. Dzięki temu widoczność w każdej sytuacji jest optymalna, bez oślepiania innych użytkowników drogi - powiedział Christian Müller, dyrektor zarządzający działu inżynierii Opla.