Nowy Maybach. Oto Mercedes GLS 600 4MATIC

Maybach to przede wszystkim luksus. Właśnie dlatego osoby wybierające tą wersję Mercedesa GLS będą mogły wybrać jedne z 22- lub nawet 23-calowych obręczy aluminiowych. To jednak nie koniec, bo wyróżnikiem Maybacha jest też dwukolorowe lakierowanie czy elektrycznie rozkładane stopnie progowe. Luksus to też słowo, które dobrze opisuje kabinę pasażerską. Tapicerowane obszary i deska rozdzielcza są standardowo wykończone delikatną skórą nappa. Poza tym dwa zewnętrzne tylne siedzenia można rozłożyć elektrycznie, standardem jest elektrycznie otwierany dach panoramiczny, a do tego drugi rząd foteli ma... oddzielny klimatyzator!

Maybach GLS 600 - blisko 1000 Nm w trybie EQ Boost!

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC stanowi ciekawą propozycję z jeszcze jednego punktu widzenia. Niemcy uzupełnili bowiem jakość nowoczesną i mocną jednostką napędową. Pod majestatyczną maską spoczywa motor benzynowy o pojemności blisko 4 litrów. To silnik typu V8, który posiada aż dwie turbosprężarki. Układ biturbo sprawia, że Mercedes oferuje 558 koni mechanicznych (plus 22 KM w trybie EQ Boost korzystającym z instalacji elektrycznej 48V). Moment obrotowy wynosi 730 Nm (plus 250 Nm w trybie EQ Boost). Potężny SUV osiąga pierwszą setkę w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Do rynkowej premiery Mercedesa-Maybach GLS 600 4MATIC musi jeszcze trochę minąć. Według zapowiedzi producenta pojazd powinien zadebiutować na rynku w drugiej połowie roku 2020.