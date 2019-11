Plany Lexusa: hybryda plug-in i ES w wersji 4x4!

Choć Lexus jest jednym z hegemonów na rynku samochodów hybrydowych, do tej pory w ofercie firmy nie było żadnej hybrydy typu plug-in. Już w roku 2021 może się to zmienić, a wszystko za sprawą crossovera o oznaczeniu NX. Według informacji zakulisowych to właśnie ten model jako pierwszy w gamie otrzyma możliwość ładowania baterii z gniazdka. Skąd będzie pochodzić technologia? Nietrudno podejrzewać, że dawcą organów dla Lexus NX plug-in hybrid stanie się bliźniaczy model Toyoty - konkretnie RAV4.

Wątpliwości? Te dotyczą przede wszystkim daty premiery. Trudno spodziewać się, że NX doładowywany z gniazdka wkrótce ujrzy światło dzienne. A powód jest dość prosty. Pierwsza generacja auta została zaprezentowana w roku 2014, a później odświeżona w roku 2017. W ten sposób technologia plug-in najpewniej stanie się częścią Lexusa dopiero w okolicy roku 2021 podczas prezentacji drugiej generacji.

Inteligentne i… mocne. Nowe 4x4 Lexusa!

Na nowej hybrydzie plany japońskiej marki nie kończą się. Bo w kuluarach świata motoryzacyjnego coraz głośniej mówi się też o tym, że sedan o oznaczeniu ES otrzyma niedługo napęd na cztery koła. Nie będzie to jednak zwykłe 4x4, a nowy, inteligentny napęd dedykowany wersjom hybrydowym. Czym przejawi się nowość konstrukcji? E-Axle identycznie jak E-Four otrzyma dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. Tym jednak razem moc jednostki może dochodzić nawet do 136 koni mechanicznych! A to powinno poprawić właściwości trakcyjne auta oraz... osiągi.