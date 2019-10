Lexus LX 600 - Japończycy szykują sportowego SUV-a?

Lexus zarejestrował w amerykańskim biurze patentowym nazwę LX 600. Co to może oznaczać? Chociażby to że model LX 570 zyska mocniejszego brata. Według plotek w tej roli mogłaby się pojawić jednostka V8 wyposażona w dwie turbosprężarki. W tej konfiguracji silnik byłby w stanie zaoferować jakieś 600 koni mechanicznych. To o 233 koni więcej od wersji dużego SUV-a, która obecnie funkcjonuje w sprzedaży. To też o 50 koni więcej np. od Porsche Cayenne Turbo.

W tej informacji interesujące są dwa fakty. Po pierwsze mocniejsza wersja silnikowa będzie w stanie zagwarantować 2,5-tonowemu SUV-owi wyśmienite osiągi. Już obecna w ofercie 267-konna V-ósemka rozpędza auto do pierwszej setki w 7,7 sekundy. Po drugie jednostka napędowa z pewnością trafi też do innych modeli - a w tym może się stać częścią np. Lexusa LC F, o którego produkcji mówi się w kuluarach świata motoryzacyjnego od dłuższego czasu.

Kiedy mocny SUV mógłby ujrzeć światło dzienne? Informacje zakulisowe nie są jednoznaczne w tej kwestii. Część głosów mówi już o przyszłym roku. Część wskazuje dopiero na rok 2022.