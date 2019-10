Oto nowy Golf. Pierwsze szkice ósmej generacji

Tak, być może Golf nigdy nie poznał smaku stylistycznego szaleństwa, z drugiej strony świetnie zna smak zwycięstwa. Inaczej nie da się bowiem podsumować jego trwającej 45 lat historii, w której wyłącznie pierwsza generacja została sprzedana w ilości 6,99 miliona sztuk. A w tej perspektywie nie ma się co dziwić, że rynek motoryzacyjny w tak dużym napięciu czeka na premierę modelu. Kiedy ósma generacja Golfa ujrzy światło dzienne? Już 24 października 2019 roku. Pierwsze informacje dotyczące modelu możemy jednak przekazać już dziś.

Golf VIII: dynamiczny, ale nadal w niemieckim stylu

Prowodyrem dyskusji na temat Volkswagena Golfa VIII stało się opublikowanie pierwszych szkiców nadwozia. Co one zdradzają? Chociażby to, że inżynierowie z Wolfsburga postawili na jeszcze smuklejszą i bardziej dynamiczną bryłę. W przedniej części nadwozia pojawiają się wąskie światła, zderzak z mocno zaznaczonymi wlotami powietrza i pochylona maska. Linia boczna jest raczej prosta - odstępstwo od tej reguły stanowią tak naprawdę wyłącznie dwa wybrzuszenia pojawiające się na nadkolach.

reklama reklama



Jak można przeczytać w oficjalnej informacji prasowej, "design nadwozia jest bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek wcześniej, a mimo to samochód – oglądany z każdej perspektywy – natychmiast jest rozpoznawalny jako Golf. W kabinie dominują świeże kolory i nowe tkaniny oraz nowy cyfrowy kokpit, co sprawia, że kompaktowy model nowej generacji wyróżnia się na tle konkurentów."