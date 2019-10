Nowy Yaris - po pierwsze bezpieczeństwo!

Top: Nowa Toyota Yaris zadebiutowała. Najbezpieczniejsza na świecie?

Dwie dość ważne nowości ukrywają się już w samej konstrukcji pojazdu. Po pierwsze nowy Yaris to pierwszy samochód miejski, w którym Japończycy zastosowali architekturę TNGA. Po drugie model powstał na nowej platformie o oznaczeniu GA-B. A na tym działania na rzecz bezpieczeństwa nie kończą się. W końcu nowa Toyota Yaris już w wyposażeniu standardowym będzie wyposażana m.in. w inteligentny tempomat adaptacyjny (Intelligent Adaptive Cruiser Control, IACC) działający w pełnym zakresie prędkości oraz asystenta utrzymania pasa ruchu (Lane Trace Assist, LTA).

Standard ochrony pasażerów z roku 2020

Top: Nowa Toyota Yaris zadebiutowała. Najbezpieczniejsza na świecie?

Japończycy bardzo mocno pracowali też nad standardem ochrony pasażerów podczas zderzenia. Skutek? Nowy Yaris spełnia wymogi, które zostaną postawione przed samochodami dopiero w roku 2022. Najlepszym przykładem jest centralna poduszka powietrzna, która chroni głowy podczas uderzenia w bok pojazdu. Te wszystkie cechy sprawiają, że nowa Toyota ma potężną szansę stać się najbezpieczniejszym samochodem miejskim na świecie.

reklama reklama



Nowy Yaris Hybrid - 1.5 litra pojemności i... 3 cylindry

Top: Nowa Toyota Yaris zadebiutowała. Najbezpieczniejsza na świecie?

Napęd? Ten oczywiście będzie hybrydowy! Mowa w tym momencie o jednostce Hybrid Dynamic Force, łączącym siłę elektryka i 1.5-litrowego benzyniaka. Co ciekawe, motor spalinowy przy tak sporej pojemności ma tylko... 3 cylindry. A to nie koniec, bo posiada też zmienne fazy rozrządu, pracuje w cyklu Atkinsona i może się pochwalić sprawnością na poziomie 40 proc. Układ napędowy ma strukturę dwuosiową - to sprawiło, że hybryda stała się o 9 proc. bardziej kompaktowa. Nowe są też baterie litowo-jonowe - okazują się o 27 proc. lżejsze od stosowanych dotychczas akumulatorów niklowo-wodorkowych.

Przemiana technologiczna i... stylistyczna!

Top: Nowa Toyota Yaris zadebiutowała. Najbezpieczniejsza na świecie?

Nowa Toyota Yaris to samochód, którzy przeszedł rewolucję stylistyczną. Tak, miejski hatchback nadal jest stosunkowo wąski i wysoki. Z drugiej strony jego nadwozie otrzymało szereg ostrych i dynamicznie poprowadzonych linii. Skutek? Mały hatchback wpisuje się teraz w język stylistyczny, o który oparta została chociażby nowa Corolla. Choć nadwozie Yarisa zostało skrócone o 5 mm, rozstaw osi wzrósł o 50 mm. A to powinno przełożyć się na większą ilość przestrzeni wewnątrz. Poza tym auto jest o 40 mm niższe i 50 mm szersze od poprzednika.