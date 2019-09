Nowa Kia XCeed plug-in hybrid. Ceed kombi z tym samym silnikiem!

Sercem nowej hybrydy plug-in sygnowanej logo Kii jest 1.6-litrowy benzyniak z rodziny Kappa. Jednostka typu GDI ma 4 cylindry, 16 zaworów i bezpośredni wtrysk paliwa. Praca benzyniaka będzie wspomagana agregatem elektrycznym. Obydwie jednostki dają w sumie 141 koni mechanicznych mocy oraz moment obrotowy o wartości 265 Nm. Układ napędowy przekazuje moc na przednie koła za pośrednictwem dwusprzęgłowej przekładni 6DCT. Za jej sprawą kierowca ma możliwość doboru przełożenia według własnego uznania. Poza tym skrzynia pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału obydwu silników.

Nowa Kia XCeed plug-in hybrid - nawet 60 km na elektryku!

Kia XCeed plug-in hybrid będzie się rozpędzać do pierwszej setki w 11 sekund. W przypadku Kii Ceed kombi plug-in hybrid czas sprintu skróci się do 10,8 sekundy. Przyzwoite osiągi będą jednak dopiero pierwszą z zalet modeli. Auta zostaną wyposażone w system odzyskiwana energii kinetycznej. Uzyskany w ten sposób prąd posłuży do doładowywania baterii litowo-polimerowej o pojemności 8,9 kWh. Jako że kierowca będzie miał możliwość doładowania akumulatora również z gniazdka, maksymalny zasięg dla napędu wyłącznie elektrycznego powinien sięgnąć 60 kilometrów.

Kia XCeed plug-in hybrid i Kia Ceed kombi plug-in hybrid będą montowane na Słowacji. Standardem w przypadku obydwu modeli będzie również 7-letnia gwarancja ograniczona do 150 tysięcy kilometrów. Limit obejmie zarówno konstrukcję pojazdu, jak i silnik elektryczny czy pokładowe akumulatory. Sprzedaż pojazdów powinna wystartować w roku 2020. Wyposażenie? Na razie Koreańczycy dają szczątkowe informacje. Mówią np. o systemie multimedialnym z 10,25-calowym ekranem, który pozwoli na namierzenie najbliższej stacji ładowania czy 12,3-calowym ekranie pojawiającym się zamiast zegarów.