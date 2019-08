Mercedes EQV - elektryczny MPV klasy premium zaprezentowany

Niemcy kontynuują elektryczną ekspansję. A kolejnym jej punktem jest prezentacja Mercedesa EQV. To nic innego jak van pokroju świetnie znanego kierowcom Mercedes klasy V, jednak doposażony w napęd elektryczny i posiadający przód inspirowany elektrycznym SUV-em marki. Najważniejszym wyznacznikiem modelu jest zeroemisyjność. A tą gwarantuje jednostka zasilana energią elektryczną o mocy na poziomie 204 koni mechanicznych. Moment obrotowy? Ten sięga 362 Nm.

Źródłem napędu dla Mercedesa EQV stanie się zestaw baterii litowo-jonowych o pojemności 100 kWh. Za ich sprawą według wstępnych danych MPV będzie w stanie pokonać na jednym ładowaniu nawet 405 kilometrów. Co więcej, zasobniki energii pozwalają na szybkie ładowanie. W sytuacji, w której auto zostanie podłączone do ładowarki o mocy 110 kW, możliwe będzie doładowanie baterii w zakresie od 10 do 80 proc. pojemności już w 45 minut.

Mercedes EQV - pełna praktyczność vana!

Akumulatory są zainstalowane w Mercedesie EQV pod podłogą. A to oznacza, że przestrzeń pasażerska lub załadunkowa są dostępne dla kierowcy w pełni. Skutek? W zależności od wersji niemiecki van zabierze na pokład nawet 1030 litrów bagażu. A to jeszcze nie koniec, bo EQV otrzyma też inteligentne rozwiązania zebrane w ramach technologii MBUX z funkcjami właściwymi dla marki EQ.

Auto zostanie oficjalnie zaprezentowane szerokiej publiczności podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie zaplanowanych na wrzesień.