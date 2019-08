Lexus LX Sport Package - potężny, majestatyczny i... agresywny!

W przypadku Lexusa LX Sport Package być może Japończycy nie zdecydowali się na gruntowny tuning optyczny, mimo wszystko zmiany widać już na pierwszy rzut oka. SUV otrzymał m.in. nowy grill, wydłużoną formę przedniego i tylnego zderzaka oraz lusterka w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami. Co z kabiną pasażerską? Tam pojawiła się skóra semianilinowa oraz czarna podsufitka.

Lexus LX Sport Package - sport to też… wyposażenie!

Lexus LX Sport Package to też wyższy poziom wyposażenia. W tej wersji standardem są m.in. podgrzewane i wentylowane przednie oraz tylne siedzenia, czterostrefowa klimatyzacja, projektory w drzwiach wyświetlające logo modelu, 21-calowe i 10-ramienne aluminiowe obręcze, zestaw 19-głośników Mark Levinson, podgrzewana kierownica wykonana z drewna, wyświetlacz HUD oraz ładowarka bezprzewodowa.

reklama reklama



Lexus LX na europejskich drogach okazuje się przytłaczająco duży! Do tego za sprawą ogromnego grilla wygląda naprawdę majestatycznie. To jednak nie koniec jego wyznaczników. Drugi i niewiele mniej ważny dotyczy... jednostki napędowej. Luksusową terenówkę napędza V-ósemka. To jednak dopiero połowa informacji. W końcu benzyniak ma aż 5.7 litra pojemności oraz normy emisji spalin... w nosie! Moc? Ponad 380 koni mechanicznych. Napęd? Połączenie 8-biegowego automatu i napędu 4x4. Układ napędowy w wersji Sport Package pozostał bez zmian.