Nowy Lexus IS. Premiera zbliża się dużymi krokami!

Za podstawę prac dla inżynierów Toyota wybrała nowoczesną architekturę TNGA w wersji skonstruowanej specjalnie dla modelu Toyota Crown. Co to oznacza? Przede wszystkim powiększenie wymiarów nadwozia i rozstawu osi, a co za tym idzie większą przestrzeń w kabinie IS-a. Platforma TNGA sprawi jednak też, że nowy sedan segmentu D zostanie dużo lepiej przygotowany np. do możliwości stosowania niskoemisyjnego napędu hybrydowego. A jeżeli o napędzie już mowa...

Nowy Lexus IS - w sumie trzy benzyniaki i hybryda

Według wstępnych informacji nowy Lexus IS w wersji standardowej otrzyma trzy wersje silnikowe. Ofertę otworzy prawdopodobnie 2-litrowy, doładowany benzyniak znany z takich modeli jak IS obecnej generacji, RC czy NX. Oczko wyżej uplasuje się napęd hybrydowy 2.5 Dynamic Force Engine. Na szczycie cennik staną prawdopodobnie wersje czerpiące moc z 2.4-litrowego, doładowanego silnika benzynowego. Co ważne, nowy sedan zachowa zaletę poprzedników - nadal będzie miał napęd na tylne koła!

reklama reklama



Co z designem? Żeby przekonać się, w którą stronę pójdzie stylistyka nowego Lexusa IS, wystarczy przyjrzeć się takim projektom jak ES czy LS. To ich nadwozia z całą pewnością staną się wyznacznikiem, a konkretnie takie elementy jak ostrzej zarysowane lampy, większy grill czy zastosowanie smukłego przodu i obłości w okolicy tylnej części kabiny pasażerskiej.

Nowy Lexus IS - pojawi się wersja IS F!

Choć projekt nowego Lexusa IS jest jeszcze tajemnicą w japońskiej siedzibie marki, już dziś z dużą dozą prawdopodobieństwa można mówić o premierze również sportowej wersji IS F. Do jej napędu posłuży jednak nie wolnossąca V-ósemka, a doładowana V-szóstka. Silnik o pojemności 3.5 litra ma dwie turbosprężarki i jest znany m.in. z takich modeli jak LS 500.