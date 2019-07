Toyota Hilux GR Sport - pick-up opracowany razem z Gazoo Racing

Pierwszy z elementów pakietu specjalnego dotyczy stylizacji. Auto otrzymało np. dwukolorowe malowanie w barwach zespołu Gazoo Racing, nowy wzór atrapy chłodnicy, czarne orurowanie bagażnika oraz nowe 17-calowe koła z lekkich stopów z oponami 265/65 all-terrain. Zespół inżynierski Gazoo Racing zmodyfikował też zawieszenie Toyoty Hilux GR Sport. Resorowanie dostało nieco off-roadowego sznytu.

Toyota Hilux GR Sport - 177-konny diesel pod maską

Efektowna stylizacja nadwozia oraz zmiany w obrębie zawieszenia w dużej mierze końcu gruntowność modyfikacji. Pod maską auta spoczywa bowiem standardowa jednostka napędowa, a konkretnie 4-cylindrowy diesel o pojemności 2.8 litra. Motor zbudowany w ramach serii Global Diesel oferuje 177 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego. Napęd jest oczywiście przenoszony na cztery koła, a wszystko za pośrednictwem 6-biegowego automatu. Średnie spalanie wynosi 8,5 litra oleju napędowego. Emisja CO2 sięga 224 g/km.

Toyota Hilux GR Sport naprawdę dobrze wygląda. Niestety z autem wiąże się też przykra informacja. Model jest dedykowany wyłącznie rynkowy RPA i powstanie tylko 535 egzemplarzy. Czemu Japończycy wybrali akurat ten kraj? To nie powinno dziwić. W końcu to on stanowi siedzibę dla fabrycznego zespołu Toyota Gazoo Racing SA, który w tym roku wygrał Rajd Dakar.