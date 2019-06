Nowa Kia XCeed - crossover dedykowany Europie zaprezentowany!

Nowa Kia XCeed wygląda trochę jak kompaktowy hatchback na szczudłach. Stylizacja auta choć mocno inspirowana trzecią odsłoną Ceeda, nie prezentuje się identycznie. Ma inaczej poprowadzoną linię przedniego zderzaka i inne reflektory. Projektanci ingerowali również w wygląd dachu. Ten w tylnej części mocniej i dynamiczniej opada w kierunku klapy bagażnika. Bardzo fajnie prezentuje się akcent w postaci mocno zaznaczonego, srebrnego dyfuzora w tylnym zderzaku z dwiema końcówkami wydechu.

Nowa Kia XCeed ma nadwozie o długości 4395 mm, wysokości 1490 mm i szerokości 1826 mm. Bagażnik ma pojemność od 426 do 1378 litrów, oferuje dwustopniową podłogę oraz jest ukryty za klapą, która może się automatycznie unosić i zamykać. Auto będzie konfigurowane z felgami o wielkości od 16 do 18 cali. Koreańczycy zapewniają, że XCeed zaoferuje wystarczającą ilość przestrzeni dla czterech pasażerów, a do tego serię zaawansowanych opcji. Jedną z ciekawszych stanie elektroniczny zestaw zegarów z ekranem o wielkości 12,3 cala.

Nowa Kia XCeed - benzyniaki i diesle już teraz, hybrydy w przyszłości

Paleta silnikowa nowej Kii XCeed składa się z trzech motorów - dwóch benzynowych i jednego diesla. Cennik otworzy jednostka benzynowa o pojemności 1 litra. 3-cylindrowa konstrukcja rozwija 120 koni mechanicznych i 172 Nm momentu obrotowego. Silnik 1.4 turbo oferuje 140 koni mechanicznych (242 Nm) lub 204 konie mechaniczne (265 Nm). Diesel montowany pod maską nowej Kii XCeed ma 1.6 litra pojemności. Ropniak ma występować w dwóch wariantach mocy. Słabszy powinien rozwijać 115 koni mechanicznych (280 Nm), a mocniejszy 136 koni mechanicznych (280 lub 320 Nm).

Kia XCeed trafi do seryjnej produkcji jeszcze w tym roku. Już na początku przyszłego Koreańczycy powinni rozszerzyć ofertę. Już dziś przedstawiciele firmy zapowiadają, że paleta silnikowa zyska wtedy wersję hybrydową plug-in oraz mild hybrid.