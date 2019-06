Nowy Mercedes GLS - cennik topowego SUV-a

Nowy Mercedes GLS stanowi luksus w czystym wydaniu. To topowy SUV niemieckiej marki, który został wykonany z najwyższej jakości materiałów, a do tego po raz pierwszy w historii może mieć 6 oddzielnych foteli, zamiast 7 miejsc zawierających zjednoczoną tylną kanapę. Przestrzeń załadunkowa? Ta może sięgać 2400 litrów. A taki wynik pozwala na porównanie wyłącznie z vanem! Stylistycznie SUV zachowuje zarys swojego poprzednika i uzupełnia go akcentami znanymi z innych współczesnych modeli marki, a w tym GLE.

Nowy Mercedes GLS - dane techniczne

Nowy Mercedes GLS w momencie rynkowego debiutu będzie dostępny wyłącznie z napędem wysokoprężnym. Diesel choć jeden, występuje w dwóch wersjach mocy. Czemu Niemcy postawili na ropniaka? To ultranowoczesna jednostka, która z jednej strony oferuje wystarczającą moc do napędzania dużego SUV-a, a z drugiej strony jest oszczędna i ekologiczna. W cyklu mieszanym 3-litrowy i 330-konny diesel spala tylko 9 litrów oleju napędowego. Do tego poza filtrem cząstek stałych jest wyposażany m.in. w katalizator selektywnej redukcji katalitycznej - SCR.

reklama reklama



Model Silnik Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie GLS 350 d 4MATIC 3.0 R6 286 KM 600 Nm 7.0 s. 237 km/h 9,0 l GLS 400 d 4MATIC 3.0 R6 330 KM 700 Nm 6,3 s. 237 km/h 9,0 l

Nowy Mercedes GLS - cennik

GLS 350 d 4MATIC - 399 900 zł

GLS 400 d 4MATIC - 418 200 zł

Na cenach bazowych prawdopodobnie żaden nabywca Mercedesa GLS nie poprzestanie. A lista opcji jest jak przystało na niemiecką markę przepastna! Kupujący może dopłacić m.in. za automatyczną klimatyzację dla drugiego rzędu foteli (3895 zł), pakiet innowacji MBUX zawierający wyświetlacz head-up (6831 zł), pakiet rozrywki dla pasażerów tylnej kanapy (13 267 zł) czy pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy (10 896 zł).